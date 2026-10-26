Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın - Son Dakika
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Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

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Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
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Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
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Apple'ın 230 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunduğu iPhone Duo, ekran çatlaması şikayetleriyle gündemde. Türkiye'de bir kadın, telefonunun ekranında yaşadığı sorun nedeniyle bir AVM'deki Apple mağazasına başvururken, eşinin aktardığına göre çalışanlar önce yardımcı olacaklarını söyledi, ardından üst düzey bir yönetici hasarı kullanıcı hatası olarak değerlendirdi. Yaşananların ardından telefonunu kullanmaya korktuğunu belirten kullanıcı, soruna çözüm bulunmasını bekliyor.

Apple'ın 23 Ekim'de Türkiye'de satışa sunduğu iPhone Duo hakkında ekran çatlaması şikayetleri gelmeye devam ediyor. Yurt dışında bazı kullanıcıların cihazı satın aldıktan yalnızca birkaç saat sonra ekranlarının kırıldığını öne sürmesinin ardından, Türkiye'den de benzer bir şikayet geldi.

EKRANI ÇATLAYAN KADIN MAĞAZAYA GİTTİ

Bir kullanıcı, eşinin iPhone Duo'nun ekranında çatlama sorunu yaşadığını ve çözüm bulmak amacıyla markanın bir AVM'de bulunan mağazasına başvurduğunu anlattı.

Yaşananları aktaran kullanıcı, mağaza çalışanlarının başlangıçta sorundan haberdar olduklarını belirterek yardımcı olacaklarını söylediklerini ifade etti.

Kullanıcı, kendilerine verilen ilk yanıtı, "Evet, böyle bir hata olabildiğini medyadan gördük, yardımcı olacağız, dediler" sözleriyle aktardı.

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KULLANICI HATASI DEDİ"

Ancak kullanıcının anlatımına göre, mağazadaki görüşmenin ilerleyen aşamasında farklı bir değerlendirme yapıldı.

Üst düzey bir yöneticinin ekran çatlamasını kullanıcı hatası olarak nitelendirdiğini belirten kullanıcı, yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

Kullanıcı, "Üst düzey bir yönetici ise 'Hayır, bu kullanıcı hatası.' dedi" ifadelerini kullandı.

Telefonun akıbetine ilişkin endişesini de dile getiren kullanıcı, "İnşallah bir çaresini buluruz. Ben telefonumu kullanmaya korkuyorum" sözleriyle yaşadığı tedirginliği anlattı.

Apple'ın söz konusu cihazla ilgili nasıl bir işlem yapacağı henüz bilinmiyor.

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

BAZI TELEFONLARIN EKRANI SAATLER İÇİNDE ÇATLADI

iPhone Duo'nun katlanabilir ekranıyla ilgili şikayetler daha önce yurt dışındaki kullanıcılardan da gelmişti.

Bir kullanıcı, telefonunu satın aldıktan yaklaşık altı saat sonra ekranının kırıldığını öne sürmüştü. Bu süre içinde cihazı 20 kereden az açıp kapattığını belirten kullanıcı, telefonunu bir arkadaşına gösterdiği sırada menteşe bölgesinde ekranın altında bir şey hissettiğini anlatmıştı.

Cihazı açmaya devam ettiğinde çatlama sesi duyduğunu söyleyen kullanıcı, ekranın katlanma çizgisi boyunca kırıldığını iddia etmişti.

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

MAĞAZALARDAKİ TEŞHİR ÜRÜNLERİ İÇİN DE ŞİKAYET VAR

Ekran çatlaması iddialarının yalnızca satın alınan telefonlarla sınırlı olmadığı da ileri sürüldü.

Bazı mağazalarda sergilenen teşhir ürünlerinin ekranlarında da benzer hasarlar oluştuğu öne sürülürken, Çin ve Avustralya dahil farklı ülkelerden kullanıcıların aynı sorunla karşılaştığı belirtildi.

Öte yandan bazı kullanıcılar, Apple'ın resmi mağazalarına yaptıkları başvuruların ardından hasarlı cihazlarının garanti kapsamında yenileriyle değiştirildiğini bildirdi.

Ancak ekran çatlamalarının üretim kaynaklı bir kusurdan mı yoksa kullanım sırasında ortaya çıkan başka etkenlerden mi kaynaklandığı henüz netleşmedi. Sorunun kaç cihazda görüldüğüne ilişkin doğrulanmış bir veri de bulunmuyor.

IPHONE DUO'NUN FİYATI 335 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Türkiye'de 23 Ekim 2026'da satışa sunulan iPhone Duo'nun 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 229 bin 999 liradan satışa çıktı.

Cihazın 512 GB modeli 246 bin 999 lira, 1 TB modeli 280 bin 999 lira, 2 TB modeli ise 335 bin 999 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Yüksek fiyatıyla dikkat çeken telefonun satışa çıkmasından kısa süre sonra ekran çatlaması şikayetleriyle gündeme gelmesi, kullanıcıların garanti ve değişim süreçlerine ilişkin sorularını da beraberinde getirdi.

Cep TelefonuTeknolojiTürkiyeIphoneAppleSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    dünyanın derdi bitti telefonla uğraşıyoruz maalesef 1 0 Yanıtla
  • traderdemircan54 traderdemircan54:
    Açız bu ülkede ekonomi yok maaşlar yetersiz .Artık her 10 yaş üstü her çocukta ya telefon yada oyun için tablet var sonrada açız diye bağırmayın 0 0 Yanıtla
  • Tuncay Aydın Tuncay Aydın:
    Bunu satın alıp "açız aç, yiyecek ekmeğimiz yok" diye twit atacaklardı, tüh bak nasıl üzüldüm israil destekçilerine, telefonu yapan şirket Türk olsa sokağa çıkarlardı ama abd israil olunca sorun olmuyor 0 0 Yanıtla
  • hamdullahs013 hamdullahs013:
    Telefonlu Dünyada yiz 0 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Hiç bir zaman ilk çıkan ürüne güvenmeyin, hataları zamanla güncellenir, bu durum otomobildede geçerli, 0 0 Yanıtla
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