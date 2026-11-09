Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 10 Kasım öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 10 Kasım öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

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Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 10 Kasım öncesi Anıtkabir\'i ziyaret etti
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Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Cook, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ziyaretten duyduğu onuru dile getirdi.

(ANKARA) - Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cook, "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etmek ve saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Apple'ın eski CEO'su ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Cook, ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Cook, paylaşımında, "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etmek ve saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdu" dedi.

Türkiye ziyaretine dün İstanbul'dan başlayan Cook, Kapalıçarşı'yı gezmiş, ardından Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasında çalışanlarla bir araya gelmişti. Cook, Türk moda markası Les Benjamins ile Apple iş birliğinde düzenlenen etkinliğe de katılmıştı.

2011 yılından Eylül 2026'ya kadar Apple'ın CEO'su olarak görev yapan Cook, bu görevi John Ternus'a devretmesinin ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Kaynak: ANKA
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