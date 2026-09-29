Apple\'dan kripto kullanıcılarını ilgilendiren güvenlik yaması

Şirketin 28 Eylül'de yayımladığı iOS 26.7.1 ve iPadOS 26.7.1 sürümleri, grafik içerikleri işleyen CoreGraphics bileşenindeki sorunu gideriyor. Özel olarak hazırlanmış zararlı bir dosyanın cihaz tarafından işlenmesi, saldırganın kendi kodunu çalıştırmasına olanak sağlayabiliyor.

Apple, açığın iOS 27 öncesindeki sürümleri kullanan belirli kişilere yönelik son derece gelişmiş bir saldırıda kullanılmış olabileceğine ilişkin rapordan haberdar olduğunu açıkladı. Hedef alınan kişilerin kimliği veya dosyaların cihazlara nasıl ulaştırıldığı paylaşılmadı.

KRİPTO CÜZDANLARINDAKİ VERİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Telefonlarda saklanan hassas cüzdan bilgileri, işletim sistemi açıklarının kripto kullanıcıları açısından önemini artırıyor. SlowMist, yakın dönemde izlediği iOS saldırılarında bu verilerin hedef alındığını belirterek yeni yamaya dikkat çekti.

Şirketin daha önce incelediği saldırılarda, uygulamaların normal erişim sınırlarını aşarak diğer uygulamalara ait dosyalara ve hassas bilgilere ulaşabilen yöntemler bulunuyordu. Cüzdanın özel anahtarları veya kurtarma kelimeleri gibi veriler, saldırganın yüksek erişim yetkisi elde etmesi durumunda risk altına girebiliyor.

Apple'ın açıklaması, yeni kapatılan açığın kripto para çalmak için kullanıldığını doğrulamıyor. SlowMist de bu açığın daha önce araştırılan cüzdan saldırılarında kullanılan yöntem olduğunu teknik olarak ortaya koymuş değil.

YAMA IPHONE VE IPAD MODELLERİNİ KAPSIYOR

CVE-2026-86950 koduyla kaydedilen açığı Apple'a Meta'nın ürün güvenliği ekibi bildirdi. Şirket, belleğe ayrılan alanın dışına veri yazılmasına neden olan sorunu sınır kontrollerini iyileştirerek giderdi.

Güncelleme, iOS 26 sürüm ailesindeki iPhone 11 ve sonraki modeller için yayımlandı. iPadOS tarafında ise desteklenen iPad Pro, iPad Air, iPad ve iPad mini modellerine sunuldu. Güvenlik düzeltmesi bu cihazlarda 26.7.1 sürümüyle kullanıma girdi.