Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu - Son Dakika
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Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu

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Apple, Türkiye\'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu
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Apple CEO'su Tim Cook, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi dahil çeşitli temaslarda bulunurken, ABD'li teknoloji devi Türkiye'ye yönelik yatırım için harekete geçti. Apple, yeni nesil içerik üreticilerini, yenilikçi girişimcileri ve üreticileri desteklemek ve Türkiye'nin uluslararası uygulama geliştirme alanında önde gelen merkezlerden biri haline gelmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını belirtti.

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımlar kapsamında beş yeni Apple Developer Academy ve bir Apple Developer Center açılacağı, bu programların geliştiricilere, öğrencilere ve girişimcilere Türkiye'nin dijital uygulama ekonomisinde yeni kariyer yollarının açılmasını sağlayacağı aktarıldı.

APPLE, TÜRKİYE'YE YATIRIM İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Ayrıca açıklamada, şirketin Türkiye'de yeni bir Apple Manufacturing Academy açarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapay zekayı ve akıllı üretim tekniklerini benimsemesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Gelecek üç yıl içinde hizmete girecek beş geliştirici akademisinin ilkinin 2027'de İstanbul'da açılacağı bildirilen açıklamada, bu akademilerin kod yazma, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka teknolojilerine odaklanan dokuz aylık ücretsiz ve yoğun programlar sunacağı belirtildi.

Açıklamada, bu programların yeni girişimcileri, geliştiricileri ve tasarımcıları gelişen uygulama ekonomisinde iş bulmak ve iş olanakları yaratmak için gereken temel araçlar ve eğitimlerle buluşturmayı amaçladığı vurgulandı.

Geliştirici akademilerinin 2013'ten bu yana dünyanın dört bir yanında eğitim sunduğuna işaret edilen açıklamada, dünya çapında 19 Apple Developer Academy bulunduğu, Türkiye'de açılacak beş yeni akademi sayesinde de binlerce öğrencinin daha yakında bu olanaklara erişebileceği ifade edildi.

GELİŞTİRİCİ MERKEZİ YENİ ARAÇLAR, TEKNOLOJİLER, KAYNAKLAR SUNACAK

Açıklamada, 2027'de İstanbul'da açılacak Apple Developer Center'ın geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara yeni araçlar, teknolojiler ve kaynaklar sunacağı, Apple uzmanlarına ve etkinliklerine erişim olanağı sağlayacağı aktarıldı.

Söz konusu merkezin ülke genelinde yüz yüze etkinliklere, atölye çalışmalarına ve bire bir randevulara ev sahipliği yapacağı kaydedilen açıklamada, düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek etkinliklerin geliştiricilerin becerilerini zenginleştirmelerine ve Apple ekosisteminde uygulamalarının tasarımını, kalitesini ve performansını artırmalarına da yardımcı olacağı vurgulandı.

Açıklamada İstanbul'da açılacak Apple Developer Center'ın, Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur şehirlerindeki geliştirici merkezlerinin arasına katılacağı kaydedildi.

ABD DIŞINDAKİ İLK ÜRETİM AKADEMİSİ TÜRKİYE'DE OLACAK

Apple'ın 2028'de Ankara'da yeni bir Apple Manufacturing Academy açacağı belirtilen açıklamada, üretim akademisinin Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve yenilikçi girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık imkanı sunacağı aktarıldı.

Bu tesisin Apple'ın ikinci üretim akademisi olacağı ifade edilen açıklamada ayrıca ABD dışında açılan ilk üretim akademisi olacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu akademide uygulamalı eğitim laboratuvarının yanı sıra canlı gösterimler, atölye çalışmaları ve profesyonel ağ kurma için tasarlanan ortak çalışma alanlarının da yer alacağı bildirildi.

Akademinin kişilere ve kurumsal bilgi birikimine yatırım yapacağı kaydedilen açıklamada, akademinin Türkiye'nin üretim sektörünü destekleyerek inovasyon hızını yükseltmeyi ve gelişmiş teknolojilerin benimsenmesini amaçladığı belirtildi.

35 YILDIR HİZMET VERİYOR

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Apple'ın 35 yıldır Türkiye'deki müşterilerine hizmet ettiğini vurguladı.

Bu yeni taahhütle gelecek yıllarda yeni nesil yenilikçi girişimcileri destekleyecek olmaktan gurur duyduklarını belirten Cook, "Türkiye'nin geliştirici topluluğu tüm dünyada kullanılan uygulamalar geliştiriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise ülkenin her yerinde fırsat yaratan kuruluşlar olarak öne çıkıyor. Bu yatırım, geliştiricilere ve işletmelere en parlak fikirlerini daha da ileriye taşımaları için gereken eğitim ve kaynakların yanı sıra Apple uzmanlarına erişim olanağı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA
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