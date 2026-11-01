Alibaba\'nın Qwen modeli, aralıkta Apple Intelligence ile Çinli kullanıcılara ulaşacak

HANGZHOU, 1 Kasım (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Alibaba Grubu, Qwen yapay zeka modelini Apple Intelligence sistemine entegre etmek üzere Apple ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Şirketten cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Qwen destekli yeni özellik, 4 Kasım'dan itibaren en son iOS geliştirici beta sürümünde test edilebilecek ve aralık ayında yayımlanacak resmi iOS 27.3 sürümüyle Çinli kullanıcılara sunulacak.

Qwen'in yapay zeka kabiliyetlerini Apple'ın işletim sistemindeki çok sayıda kullanım alanına sunan ortaklık sayesinde Çinli kullanıcılar, Siri, Yazım Araçları ve Görsel Zeka aracılığıyla Qwen'in metin ve görüntü anlama ile içerik üretme yeteneklerinden yararlanabilecek.

Kullanıcılar Qwen entegrasyonunu etkinleştirip etkinleştirmeyeceklerini ve hangi bilgileri paylaşacaklarını kendileri seçebilecek. Alibaba, kullanıcı taleplerini veya üretilen yanıtları yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmayacaklarını belirtti.

Söz konusu özellik, Çin'de Apple Intelligence uyumlu bir iPhone satın alan veya cihaz konumu ile Apple Hesabı'ndaki ülke ya da bölge ayarlarının her ikisi de Çin olarak ayarlanmış iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Alibaba Grubu CEO'su Eddie Wu, gücünü Alibaba'nın yapay zeka uzmanlığından alan Qwen'in Apple ekosistemine entegre olacağını ve Çinli kullanıcılara yapay zeka destekli yeni hizmet deneyimleri sunmak üzere Apple ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Apple Intelligence yapay zeka sistemi, ilk kez 2024 yılında Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple tarafından tanıtıldı.

Çin'in siber alemden sorumlu idaresi, önemli bir düzenleyici adım olarak, temmuz ayında akıllı telefonlar için Apple Intelligence da dahil olmak üzere 7 cihaz içi üretken yapay zeka hizmetinin ruhsat başvurularını onaylamıştı.