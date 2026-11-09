Bursa Yenişehir'deki çiftlik yangınında 3 boğa öldü, 10 hayvan yaralandı - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'deki çiftlik yangınında 3 boğa öldü, 10 hayvan yaralandı

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Bursa Yenişehir\'deki çiftlik yangınında 3 boğa öldü, 10 hayvan yaralandı
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Bursa Yenişehir'de bir büyükbaş hayvan çiftliğinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangında 3 boğa öldü, 10 hayvan yaralandı. Ekipler yaklaşık 50 büyükbaş hayvanı kurtardı; alevler yarım saatte söndürülürken çiftlik kullanılmaz hale geldi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 3 boğa öldü, 10 hayvan yaralandı. 50 büyükbaş hayvan ekipler tarafından kurtarılırken, çiftlik kullanılmaz hale geldi.

Yenişehir ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek çiftliği sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, çiftlikte bulunan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda içlerinde inek, boğa ve danaların olduğu yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Kurtarılan hayvanların 10'unun yaralı olduğu öğrenilirken, 3 boğa ise öldü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, çiftlik kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YenişehirGüncelBursaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Yenişehir'deki çiftlik yangınında 3 boğa öldü, 10 hayvan yaralandı - Son Dakika
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