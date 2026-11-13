Xi Jinping 18-19 Kasım\'da Shenzhen\'de 33. APEC liderler toplantısına başkanlık edecek

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na başkanlık edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada Xi'nin, 18-19 Kasım tarihlerinde "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temasıyla gerçekleştirilecek toplantıda konuşma yapacağını bildirdi.

Açıklamaya göre Xi, 17-18 Kasım tarihlerinde "Birlikte Refaha Ulaşmak ve Geleceği Kazanmak" temasıyla düzenlenecek APEC CEO Zirvesi'nin açılış töreninde de konuşma yapacak.

Xi ayrıca, katılımcı liderler ve temsilciler için karşılama yemeği verecek ve toplantı süresince yabancı liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.