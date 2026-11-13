Xi Jinping 18-19 Kasım'da Shenzhen'de 33. APEC liderler toplantısına başkanlık edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Xi Jinping 18-19 Kasım'da Shenzhen'de 33. APEC liderler toplantısına başkanlık edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xi Jinping 18-19 Kasım\'da Shenzhen\'de 33. APEC liderler toplantısına başkanlık edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 18-19 Kasım'da Shenzhen'de düzenlenecek 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na başkanlık edecek. Xi, toplantıda konuşma yapacak; 17-18 Kasım'daki APEC CEO Zirvesi'nin açılışında da konuşacak ve yabancı liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na başkanlık edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada Xi'nin, 18-19 Kasım tarihlerinde "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temasıyla gerçekleştirilecek toplantıda konuşma yapacağını bildirdi.

Açıklamaya göre Xi, 17-18 Kasım tarihlerinde "Birlikte Refaha Ulaşmak ve Geleceği Kazanmak" temasıyla düzenlenecek APEC CEO Zirvesi'nin açılış töreninde de konuşma yapacak.

Xi ayrıca, katılımcı liderler ve temsilciler için karşılama yemeği verecek ve toplantı süresince yabancı liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: Xinhua
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliğiÇin Halk CumhuriyetiXi JinpingDiplomasiPolitikaEkonomiGüncelDünyaCEOSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi Feci kaza kamerada Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Rıza Pehlevi’den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare
Türkiye maçı öncesi soğuk duş İtalya, Fransa’yı öne geçtiğine pişman etti Türkiye maçı öncesi soğuk duş! İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti
Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan’ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan'ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini “Saygılı olun“ diye uyaran askere madalya verdi ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli’nin konseri yarıda kesildi Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli'nin konseri yarıda kesildi
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
08:35
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
08:19
Bursa’da 4,63 promille traktör kullandı, limitin 23 katı: 350 bin TL
Bursa'da 4,63 promille traktör kullandı, limitin 23 katı: 350 bin TL
08:11
Festivalde konuşan Zuhal Olcay’ın tek cümlesi Bilginer’e gönderme sayıldı
Festivalde konuşan Zuhal Olcay'ın tek cümlesi Bilginer'e gönderme sayıldı
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 09:46:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Xi Jinping 18-19 Kasım'da Shenzhen'de 33. APEC liderler toplantısına başkanlık edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android