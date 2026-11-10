GWEC CEO'su Backwell, Türkiye'nin 63 gigavatlık rüzgar hedefini ulaşılabilir buldu - Son Dakika
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GWEC CEO'su Backwell, Türkiye'nin 63 gigavatlık rüzgar hedefini ulaşılabilir buldu

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GWEC CEO\'su Backwell, Türkiye\'nin 63 gigavatlık rüzgar hedefini ulaşılabilir buldu
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GWEC CEO\'su Backwell, Türkiye\'nin 63 gigavatlık rüzgar hedefini ulaşılabilir buldu
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GWEC CEO'su Backwell, Antalya'daki COP31'de elektrik şebekeleri ve elektrifikasyonda işbirliği çağrısı yaptı. Backwell, izin gecikmeleri ve finansman sorunlarının yatırımları zorlaştırdığını, Türkiye'nin 2040'a kadar 63 gigavatlık rüzgar hedefini ulaşılabilir bulduğunu söyledi.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) Üst Yöneticisi (CEO) Ben Backwell, COP31'in enerji dönüşümünü hızlandırmak ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, ülkelerin özellikle elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve elektrifikasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Backwell, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, COP31'de enerji dönüşümünün öne çıkan gündem maddeleri arasında elektrifikasyon, iletim altyapısı ve elektrik şebekelerinin yer aldığını ifade etti.

Hükümetlerin şebeke yatırımlarını hızlandırmak, koordinasyonu artırmak ve elektrifikasyonu yaygınlaştırmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Backwell, "Bu COP, enerji dönüşümünü nasıl uygulayacağımız ve yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınmasını nasıl hızlandıracağımızla ilgili." dedi.

Yenilenebilir enerji projelerinde izin süreçleri kısaltılmalı

Backwell, yenilenebilir enerjinin elektrik üretiminde güçlü büyüme sergilediğini ve yeni elektrik üretim kapasitesinde en baskın kaynak konumuna geldiğini belirterek, "Buna karşın ülkelerin ekonomilerinde elektrifikasyon aynı hızda ilerlemiyor. Ekonomilerin büyük bir bölümü yüksek karbon yoğunluğuna sahip. Daha hızlı elektrifikasyona ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Enerji dönüşümünün önündeki temel engeller arasında izin süreçlerindeki gecikmeler, politika belirsizlikleri ve finansmana erişim sorunlarının bulunduğunu aktaran Backwell, şöyle konuştu:

"Hükümetlerin idari süreçleri hızlandırması ve yenilenebilir enerji yatırımları için istikrarlı politika çerçeveleri oluşturması gerekiyor. Yüksek faiz oranları yenilenebilir enerji yatırımlarını zorlaştırıyor. Bu projeler başlangıç aşamasında yüksek sermaye harcaması gerektiriyor, sonraki süreçte ise enerji üretim maliyetlerinin önemli ölçüde azalıyor. Rekabetçi finansman imkanlarının oluşturulması için hükümetler arasında koordineli mekanizmalara ihtiyaç duyuluyor. Enerji dönüşümü için de bunu yapabiliriz."

Türkiye'nin 63 gigavatlık rüzgar hedefi iddialı ancak ulaşılabilir

Backwell, Türkiye'nin 2040'a kadar rüzgar enerjisi kurulu gücünü 63 gigavata çıkarma hedefinin COP31 öncesinde açıklanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki sanayi altyapısını geliştirmeyi sürdürerek bu hedefe ulaşabileceğine işaret eden Backwell, "Hedef iddialı ancak ulaşılabilir. Türkiye'nin hedefleri karşılamak için yenilenebilir enerji sanayisi altyapısını geliştirmeyi sürdürebileceğine güveniyoruz. Hedeflerin mevcut eğilimlerin ötesine geçecek ölçüde iddialı belirlenmesi önemli. Türkiye'nin bu açıklamaları COP31'e güçlü bir başlangıç sağladı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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