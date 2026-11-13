İstifa eden Nvidia CEO\'suna ilk iş teklifi Elon Musk\'tan

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın görevinden ayrılması, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Huang'ın istifasının ardından Elon Musk'ın yaptığı açıklama ise dikkatleri üzerine çekti.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, sosyal medya platformu X'te kendisine yöneltilen “Elon, lütfen Jensen'i işe al” çağrısına yanıt verdi. Musk, “Bu benim için onur olurdu” ifadelerini kullandı.

MUSK'TAN JENSEN HUANG'A AÇIK KAPI

Musk'ın kısa yanıtı, Huang'ın Nvidia'dan ayrılmasının ardından yeni bir görev üstlenebileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Ancak Musk, Huang'ı hangi şirketinde ve hangi pozisyonda istihdam edebileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Şu ana kadar resmî bir iş teklifi veya işe alım görüşmesi de duyurulmadı.

İki milyarder arasındaki profesyonel ilişki ise uzun yıllara dayanıyor. Musk'ın şirketleri, yapay zekâ altyapılarında Nvidia'nın geliştirdiği işlemcilerden yararlanıyor. Huang da geçmişte Musk'ın teknoloji projelerine destek veren isimler arasında yer almıştı.

JENSEN HUANG'IN NVIDIA'DAN AYRILIŞI GÜNDEM OLDU

Nvidia'nın kurucu ortaklarından olan Jensen Huang, 1993 yılından bu yana şirketin başkanlığını ve CEO'luğunu yürütüyordu. Şirketten ayrılmasının ardından CFO Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirildi.

Huang'ın ayrılığı, özel hayatına ilişkin ortaya atılan iddialar ve şirket yönetiminin yürüttüğü incelemelerin ardından geldi. Nvidia yönetimi, şirketin faaliyetlerinin ve ürün takviminin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

MUSK'IN ŞİRKETLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM OLABİLİR

Jensen Huang'ın çip teknolojileri ve yapay zekâ alanındaki deneyimi, Musk'ın şirketleri açısından önemli bir potansiyel taşıyor. SpaceX ve Tesla'nın yapay zekâ yatırımları göz önüne alındığında, Huang'ın bu şirketlerden birinde görev alabileceği yorumları yapılıyor.

Ancak Musk'ın açıklaması şimdilik bir işe alım kararından ziyade, Huang'a yönelik olumlu bir mesaj olarak değerlendiriliyor.