Trump'tan Nvidia için sürpriz CEO önerisi: Jensen Huang'ın yerine Tim Cook - Son Dakika
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Trump'tan Nvidia için sürpriz CEO önerisi: Jensen Huang'ın yerine Tim Cook

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Trump\'tan Nvidia için sürpriz CEO önerisi: Jensen Huang\'ın yerine Tim Cook
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Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin iddiaların ardından görevinden ayrılması, teknoloji dünyasında yönetim değişikliği tartışmasını beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Huang'ın yerine Apple'ın eski CEO'su ve mevcut yönetim kurulu başkanı Tim Cook'u önererek, "Bir efsanenin yerine başka bir efsane" ifadelerini kullandı. Trump'ın çıkışı, Nvidia'da yeni CEO arayışının sürdüğü dönemde dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın istifasının ardından şirketin başına Apple'ın yönetim kurulu başkanı Tim Cook'un geçmesi gerektiğini söyledi. Huang'ın evlilik dışı ilişkisini kabul etmesinin ve hakkında ortaya atılan iddiaların ardından görevinden ayrılması teknoloji dünyasında yankı uyandırırken Trump, Cook'u "bir efsanenin yerine başka bir efsane" sözleriyle işaret etti.

HUANG'IN İSTİFASI SONRASI TRUMP'TAN COOK ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nvidia'nın üst yönetiminde yaşanan değişime ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Jensen Huang'ın görevinden ayrıldığını belirterek Nvidia'nın yeni CEO'su olarak Apple'ın yönetim kurulu başkanı Tim Cook'un göreve gelmesi gerektiğini savundu.

Trump, Cook'un Nvidia'nın başına geçmesi fikrini "Bir efsanenin yerine başka bir efsane" ifadesiyle dile getirdi. Ancak Trump'ın bu açıklaması, Cook'un göreve getirildiği anlamına gelmiyor. Nvidia yönetimi kalıcı CEO için arayışını sürdürüyor.

Trump'tan Nvidia için sürpriz CEO önerisi: Jensen Huang'ın yerine Tim Cook

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNİ KABUL ETMİŞTİ

Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinden ve şirket çalışanlarından özür dilemişti.

Huang'ın, Singapur merkezli teknoloji şirketinde görev yapan ve ABD makamlarınca Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen Alice Huang ile ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Konu, ABD'de ulusal güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Huang hakkında ayrıca şirkette kendisine bağlı çalışan bir yöneticiyle de ilişki yaşadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Nvidia yönetim kurulu, iddiaların ardından bağımsız soruşturma başlatmıştı.

NVIDIA'DA GEÇİCİ CEO DÖNEMİ

33 yıldır Nvidia'nın başında bulunan Jensen Huang'ın 12 Kasım'da görevinden ayrılmasıyla şirketin yönetiminde değişikliğe gidildi. Nvidia Finans Direktörü (CFO) Colette Kress, yeni CEO belirlenene kadar geçici CEO olarak görevlendirildi.

Şirket yönetimi kalıcı CEO için arayış başlatırken Trump'ın Tim Cook önerisi de teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Donald TrumpTim CookDünyaSon Dakika

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