Nvidia CEO'sunun Çinli casusla yasak aşkı dünyayı sarstı! 335 milyar dolar bir anda buharlaştı - Son Dakika
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Nvidia CEO'sunun Çinli casusla yasak aşkı dünyayı sarstı! 335 milyar dolar bir anda buharlaştı

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Nvidia CEO\'sunun Çinli casusla yasak aşkı dünyayı sarstı! 335 milyar dolar bir anda buharlaştı
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Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang ile ilişki skandalıyla gündemde. İddialar sonrası Nvidia hisseleri %8 düştü, şirketin piyasa değeri 335 milyar dolar azaldı.

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang ile yaşadığı ilişki nedeniyle büyük bir skandalın merkezine yerleşti. ABD'de ulusal güvenlik endişelerini beraberinde getiren iddialar, teknoloji piyasalarında da deprem etkisi yarattı. Nvidia hisselerinin yüzde 8 düşmesiyle şirketin piyasa değerinden 335 milyar dolar silinirken, Huang'ın görevinden ayrılabileceği yönündeki endişeler küresel yatırımcıları alarma geçirdi.

Dünyanın en büyük casusluk filmlerini aratmayan olayda, Çin istihbaratı adına çalıştığından şüphelenilen bir kadının, dünyanın en değerli şirketinin Amerikalı CEO'suyla ilişki yaşadığı öne sürülüyor. Üstelik bu ilişkinin yalnızca Nvidia'nın geleceğini değil, yapay zekâ sektörünü ve küresel ekonomiyi de etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Bunun nedeni, Nvidia'nın dünya genelindeki yapay zekâ işlem gücünün yaklaşık üçte ikisini sağlayan çiplerin üreticisi olması. Şirketin CEO'sunun özel hayatına ilişkin iddialar, yapay zekâ sektöründeki büyümenin sona erebileceğinden endişe eden yatırımcıların kaygılarını daha da artırdı.

63 yaşındaki Jensen Huang, eşi Lori'ye sadakatsizlik yaptığını kabul ederek ailesinden özür diledi. Şirketin yönetim kurulu tarafından başlatılan bağımsız soruşturmaya da tam destek verdiğini açıkladı.

Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşini ve çocuklarını incittiğini belirterek yaptıkları için hiçbir mazereti olmadığını söyledi. Ünlü CEO, ailesinin kendisine yıllardır sevgi ve destek verdiğini ancak onların güvenine ihanet ettiğini ifade etti.

Huang, özür mesajında ailesini sevdiğini ve zamanla kaybettiği güveni yeniden kazanmayı umduğunu da dile getirdi.

Çinli casus iddiası ABD'yi alarma geçirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, 30'lu yaşlarının sonlarında olduğu belirtilen Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından işe alınmış bir casus olduğu konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

İddialara göre Alice Huang, ABD'nin yapay zekâ çipleri hakkında bilgi topladı ve Nvidia CEO'sunu Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi için lobi yapmaya teşvik etti.

Singapur merkezli Megaspeed şirketinde çalışan Alice Huang'ın, Nvidia'dan yapay zekâ çipleri satın alan şirket aracılığıyla Çin'in teknolojiye erişmesine yardımcı olduğundan şüpheleniliyor.

ABD istihbarat yetkilileri, Megaspeed'in Çinli uzmanların Nvidia'nın gelişmiş mikroçip teknolojilerine ulaşmasını sağlamış olabileceğini değerlendiriyor. Söz konusu çiplerin bir kısmının Çin'e ihracatı ABD tarafından yasaklanmış durumda.

Nvidia yönetimi, CEO'nun Çin tarafından düzenlendiği öne sürülen bir 'bal tuzağı' operasyonunun kurbanı olmuş olabileceği endişesiyle bağımsız soruşturma başlattı.

Huang ise soruşturmayla tam iş birliği yapacağını ve süreç tamamlanana kadar görevini sürdüreceğini açıkladı. Ünlü CEO, yatırımcılara seslenerek Nvidia'ya bağlılığının devam ettiğini ve güvenlerini yeniden kazanmak için çalışacağını söyledi.

İlişkinin ardından milyarlarca dolarlık ticaret

Nvidia CEO'suyla herhangi bir akrabalığı bulunmayan Alice Huang'ın, Megaspeed'de çalışmaya başlamadan önce Çin'de televizyon muhabirliği yaptığı belirtildi.

İkilinin ne zaman tanıştığı bilinmiyor. Ancak 2024 yılında Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir barda birlikte görüntülendikleri ortaya çıktı.

Megaspeed, söz konusu ilişkinin başladığı öne sürülen dönemin ardından Nvidia'nın en büyük müşterilerinden biri haline geldi. Şirketin son iki yılda ABD'li teknoloji devinden 3,6 milyar sterlinden fazla değerde mikroçip satın aldığı bildirildi.

Çin yönetimi ise casusluk iddialarını kesin bir dille reddetti. Pekin, suçlamaların tamamen dayanaksız olduğunu ve Çin'i karalamayı amaçladığını savundu.

Trump, yakın dostu Nvidia CEO'suna sahip çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, yakın dostu Jensen Huang'a destek vererek kendisini 'onurlu bir insan' olarak nitelendirdi. Ancak Trump, söz konusu ilişki hakkında Huang ile konuşmadığını söyledi.

Trump'ın, Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığına ilişkin istihbarat bilgileri konusunda Ekim 2025'te bilgilendirildiği de öne sürüldü.

Gazetecilerin, o dönemde elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçmemiş olmaktan pişmanlık duyup duymadığını sorması üzerine Trump, Huang'ın iyi bir insan olduğunu düşündüğünü ve yaşananlarla ilgili bir açıklaması olabileceğini söyledi.

Trump'ın iddialardan önceden haberdar olmasına rağmen herhangi bir adım atmaması, eski ABD ulusal güvenlik yetkilileri arasında da soru işaretlerine yol açtı.

Eski CIA görevlisi ve FBI özel ajanı Tracy Walder, ABD merkezli NewsNation kanalına yaptığı açıklamada, Trump'ın bu bilgilerden haberdar olmasına rağmen Huang'ın kendisine bu kadar yakın kalmasına izin vermesinin çok daha endişe verici olduğunu söyledi.

Skandal küresel ekonomiyi tehdit ediyor

Nvidia hisselerinde yaşanan sert düşüş, yapay zekâ sektöründeki diğer büyük şirketler ve küresel yatırım piyasaları açısından da endişe yarattı.

Microsoft, Alphabet, Apple, Meta ve Broadcom gibi teknoloji devleri, borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinde oldukça büyük bir paya sahip. Bu şirketlerin hisseleri, dünya genelindeki çok sayıda yatırım ve emeklilik fonunun da önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Uluslararası Para Fonu ve merkez bankaları, yapay zekâ sektörüne yapılan aşırı yatırımların finansal piyasalarda daha büyük bir krizi tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

İngiltere Emeklilik Düzenleme Kurumu da kısa süre önce emeklilik birikimlerinin yapay zekâ sektöründeki olası bir çöküşten etkilenebileceğine dikkat çekerek yatırımcılara portföylerindeki gizli yapay zekâ risklerini değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

İngiliz teknoloji şirketleri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Raspberry Pi'nin kurucu ortağı Liz Upton, Nvidia CEO'sunun özel hayatına ilişkin skandalın kendi şirketinin hisse fiyatlarını da olumsuz etkilememesini umduğunu esprili bir dille dile getirdi.

Öte yandan yapay zekâ şirketlerinin hisseleri, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ara seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından da baskı altında kalmıştı. Demokratların yapay zekâ sektörüne yönelik denetimleri artırma ihtimali ve Trump'ın büyük teknoloji şirketlerine verdiği desteğin zayıflayabileceği endişesi, piyasalardaki belirsizliği daha da artırdı.

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