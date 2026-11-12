Nvidia kurulu, Huang\'ın ikinci ilişki iddiası sonrası görevden almayı görüşüyor

Amerikan New York Times gazetesi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kadınla yaşadığı ilişkinin dışında, şirket içerisinde başka bir kadınla daha ilişkisi olduğunu yazdı.Gazete haberini şirkette çalışanların iddialarına dayandırdı. Bu kişiler Huang'ın şirketin sağlık hizmetleri alanındaki başkan yardımcısıyla ilişki yaşadığını öne sürdü. İddiaya göre bu kişi doğrudan Huang'a bağlı olarak çalışıyor.Nvidia bu konudaki iddialara yanıt vermedi.Wall Street Journal ve Financial Times'ın haberlerine göre ise Nvidia'nın yönetim kurulu, Huang'ın evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberler üzerine, CEO'yu görevden alıp almamayı değerlendirmek için bugün toplanıyor.Nvidia yönetim kurulu daha önce Huang'a destek verir görünüyordu. Kurul, ilk ilişki nedeniyle şirket sırlarının ya da ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğini düşündürecek bir neden bulunmadığını açıklamıştı. Teknoloji sektöründen bir kaynak Çarşamba günü BBC'ye "[Huang] köşeye sıkıştı" dedi.Hisselerde sert düşüşNvidia hisseleri, şirketin CEO'su Jensen Huang'ın başka bir kadınla daha ilişki yaşadığı iddiasının basına yansımasının ardından sert düştü.Şirketin hisseleri Çarşamba günü seans sonrası işlemlerde yüzde 8 geriledi. Böylece Cuma gününden bu yana Nvidia'nın piyasa değerinden 500 milyar dolardan fazlasını silen satışlar sürdü.Nvidia'nın hisseleri dünya genelinde yapay zekanın hızla yaygınlaşmasını sağlayan çiplerin üretimindeki hakimiyeti nedeniyle yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor.Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Jensen Huang'ın yapay zekaya erken yatırım yapması, Nvidia'nın piyasa değerinin son beş yılda yüzde 470'ten fazla artmasına neden oldu. Şirketin hisseleri Ekim ayının başlarında zirveye çıktı.Yaklaşık 4,2 trilyon dolar değerindeki Nvidia, piyasa değeri bakımından elektronik devi Apple'ın ardından dünyada ikinci sırada.Analistler ne diyor?Technalysis Research Baş Analisti Bob O'Donnell, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, Jensen Huang'ın Nvidia'dan ayrılma ihtimali etrafında yaşananları bir Antik Yunan ya da Shakespeare trajedisine benzetti.O'Donnell'a göre Huang'ın ayrılması, yerine kimin geçeceği ve yeni CEO'nun önümüzdeki yıllarda şirketi nasıl değiştireceği sorularını gündeme getirecek.O'Donnell, "İnanması güç. Huang, sıra dışı bir isim… Büyük bir vizyon sahibi" dedi.

Constellation Research'ten R. Ray Wang ise Nvidia'nın "ciddi bir kurumsal yönetim kriziyle" karşı karşıya olduğunu söyledi. Wang'a göre şirket, Huang'ın görevde kalmasının sağlayacağı faydanın, paydaşlar arasında oluşan güvensizliğe ağır basıp basmadığına karar vermek zorunda.Wang, skandalın özellikle Nvidia için bir kriz olduğunu söyledi. Şirketin, Huang'ın yerine gelebilecek bir ismin onun kadar güçlü iş ortaklıkları kurup kuramayacağını değerlendirmesi gerektiğini belirtti.Wang, "Asıl mesele bu… Çünkü bu ortaklıkların ve yatırımların çoğu Jensen'a duyulan güven sayesinde gerçekleşti" dedi.Elon Musk da tartışmaya katıldıMilyarder iş insanı ve Tesla CEO'su Elon Musk da Jensen Huang'ın geleceğiyle ilgili tartışmaya katıldı.Yapay zeka yatırımcısı Gavin Baker, Nvidia yönetim kurulunun Huang'ı görevden almadan önce bağımsız soruşturmanın sonuçlarını beklemesi gerektiğini söyledi. Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te Baker'ın paylaşımına "100" emojisiyle yanıt verdi.Musk ayrıca uzun süredir finans haberlerini derleyen ZeroHedge'in bir paylaşımına yanıt olarak Huang'ı işe almanın kendisi için "bir onur olacağını" yazdı.Nvidia, Huang'ın yönetiminde 2025'in sonlarında Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'a 2 milyar dolara kadar yatırım yapmayı kabul etti. xAI artık Musk'ın SpaceXSI şirketinin bir parçası.Huang, Ekim 2025'te CNBC'ye verdiği röportajda "Tek pişmanlığım, ona daha fazla para vermemiş olmam" dedi ve şöyle devam etti: "Elon'un içinde olduğu hemen her işin siz de parçası olmak istersiniz."Alice Huang ile olan ilişki hakkında neler biliniyor?Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın ilk olarak Çin casusu olduğu iddia edilen isimli bir kadın arasında ilişki yaşadığı basına yansıdı.Huang, eşine "sadakatsizlik ettiğini" kabul etti; eşini ve çocuklarını incittiği için özür diledi.Huang, şirket çalışanlarına gönderdiği yazılı açıklamada "Eşime ihanet ettim. Yaptıklarım onu ve çocuklarımızı üzdü. Yaptığım şeyin hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm" dedi.New York Times'ın haberine göre ABD istihbarat yetkilileri, Huang Le adıyla da bilinen Alice Huang'ın Pekin adına casusluk yaptığına inanıyor. Alice Huang ile Jensen Huang arasında akrabalık bağı bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, FBI'ın Nvidia'nın Huang'ın bu kadınla olan ilişkisini soruşturduğunu söyledi.Trump pazartesi günü Nvidia CEO'suyla görüştüğünü belirtti.Gazetecilere konuşan Trump, "Ona 'Casus olduğuna dair herhangi bir fikrin var mıydı?' diye sordum. 'Casus olduğundan haberim yoktu' dedi. Ona gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.Pekin ise Huang'ın hedef alındığı iddialarını reddetti.Çin Dışişleri Bakanlığı, iddiaların "tamamen asılsız olduğunu, spekülasyona dayandığını ve Çin'i karalamayı amaçladığını" açıkladı.Alice Huang, Nvidia ile iş ilişkileri bulunan Singapur merkezli Megaspeed şirketinde genel müdür olarak görev yapıyordu.İlişki hakkında bağımsız bir soruşturma başlatan Nvidia, şirket sırlarının ya da ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine inanmak için herhangi bir neden bulunmadığını bildirdi.BBC'nin ulaştığı FBI ise yorum yapmayı reddetti.Jensen Huang kimdir?Huang, yapay zeka teknolojisine güç veren çipleri tasarlayan ve bu alandaki yarışın en önemli şirketlerinden biri olan Nvidia'yı yönetiyor.Huang, genç bir mühendisken 1993'te Nvidia'nın kurucuları arasında yer aldı. Yapay zeka sektörü hızla büyürken onun yönetimindeki şirket, piyasa değeri trilyonlarca doları bulan bir yarı iletken devine dönüştü.Yapay zekanın potansiyelini erken gören Huang, video oyunu çipleri üreten şirketini bu teknolojinin gelişimi için kritik önemdeki yarı iletkenleri geliştirmeye yöneltti.Nvidia'nın kamuoyundaki yüzü haline gelen Huang, hayranları arasında neredeyse bir rock yıldızı kadar popüler.Doğduğu Tayvan'da hayranları ona "Daddy Huang" (Huang Baba) diye sesleniyor. Bazıları da onu "teknoloji dünyasının Taylor Swift'i" olarak görüyor.Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Huang'ın servetinin 145 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.