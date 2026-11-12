Fatma Varank, Antalya'da Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını yaptı - Son Dakika
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Fatma Varank, Antalya'da Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını yaptı

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Fatma Varank, Antalya\'da Türkiye Kadın Pavilyonu\'nun açılışını yaptı
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COP31 kapsamında Antalya'da kurulan Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını COP31 CEO'su Fatma Varank gerçekleştirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı pavilyonda 20 Kasım'a kadar kadınların iklim değişikliğiyle mücadelesine dair oturumlar düzenlenecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Mavi Bölge'de çeşitli etkinliklerle devam etti. İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların rolünü, liderliğini ve yerel üretim gücünü uluslararası platforma taşımayı amaçlayan Türkiye Kadın Pavilyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde törenle kapılarını açtı. Açılış törenine COP31 CEO'su ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, COP31 Kadın İklim Elçisi ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri katıldı.

20 KASIM'A KADAR ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Türkiye Kadın Pavilyonu, 20 Kasım tarihine kadar devam edecek program boyunca panellere, söyleşilere ve uygulamalı atölyelere ev sahipliği yapacak. Alanlarında uzman kadın otoritelerin sunumlar gerçekleştireceği oturumlarda kadın liderliğinden iklim değişikliğine dirençli şehirlere, sağlık ve gıdaya erişimden iklim krizinin toplumsal etkilerine kadar pek çok kritik başlık ulusal ve uluslararası katılımcılarla birlikte ele alınacak.

Pavilyon, tematik oturumların yanı sıra özgün iç mekan tasarımıyla da dikkati çekiyor. Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve kadın emeğinin değerini ziyaretçilerle buluşturan alanda sergilenen Gaziantep'e özgü geleneksel halılar, özel seçki tablolar ve kadın el emeği ürünler yer alıyor.

Kaynak: DHA
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