He Lifeng, Beijing'de Invesco CEO'su Schlossberg ile yatırım işbirliğini görüştü - Son Dakika
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He Lifeng, Beijing'de Invesco CEO'su Schlossberg ile yatırım işbirliğini görüştü

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He Lifeng, Beijing\'de Invesco CEO\'su Schlossberg ile yatırım işbirliğini görüştü
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de Invesco CEO'su Schlossberg ile görüşerek şirketlerin Çin'le yatırım işbirliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Schlossberg ise Çin ekonomisine iyimser baktığını ve pazardaki faaliyetlerini derinleştirmek istediklerini söyledi.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Invesco da dahil olmak üzere, tüm ülkelerden şirketlerin Çin ile yatırım işbirliğini karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışı çerçevesinde daha da derinleştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Invesco Başkanı ve CEO'su Andrew Schlossberg ile bir araya geldi.

Çin'in ekonomik büyüme ivmesinin inovasyona yöneldiğini ve ekonomik yapısının iyileştiğini kaydeden He, bu durumun ülkenin güçlü direncini ve canlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. He, Çin'in planları doğrultusunda finans sektörünün yüksek kaliteli gelişimini ilerlettiğini ve finans sektörünün dışa açılımını üst düzeyde genişlettiğini sözlerine ekledi.

Schlossberg ise Çin ekonomisinin görünümü konusunda iyimser olduğunu belirterek, tatbiki işbirliğini genişletmek üzere Çin pazarındaki faaliyetlerini derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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