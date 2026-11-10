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Kripto piyasası Nvidia skandalını atlattı

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Kripto piyasası Nvidia skandalını atlattı
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Nvidia CEO'su Jensen Huang'la ilgili Çin istihbaratı iddiaları Bitcoin'in toparlanmasını engellemedi. 11 haftanın en düşük seviyesine inen Bitcoin yeniden 75 bin doların üzerine çıkarken ABD borsaları da teknoloji hisselerindeki alımlarla günü yükselişle kapattı.

Bitcoin (BTC), 21 Ağustos'tan bu yana görülmeyen 73 bin 500 dolara kadar geriledikten sonra toparlandı. Kripto para pazartesi günü ABD borsalarının açılışının ardından teknoloji hisselerine eşlik ederek 75 bin doların üzerine çıktı.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi günü yüzde 3'ün, S&P 500 endeksi ise yüzde 2'nin üzerinde yükselişle kapattı. Petroldeki düşüş de hisse senetlerine ve Bitcoin'e nefes aldırdı. ABD'de ham petrol vadeli kontratları yüzde 4,38 düşüşle varil başına 86,85 dolara geriledi.

NVİDİA KAYBINI YÜZDE 4'E İNDİRDİ

Nvidia hissesi, CEO Jensen Huang'ın Çin istihbaratının hedefi olmuş olabileceğine dair haberlerle pazartesi günü 170,24 dolara kadar geriledi. Hisse bu seviyeyi en son 31 Mart'ta görmüştü. Pekin yönetimi iddiaları reddetti.

Nvidia günün geri kalanında kaybının bir kısmını telafi ederek günü yüzde 4,27 düşüşle 178,67 dolardan kapattı. Analist Dan Ives, yaşananların Huang için bir itibar darbesi olduğunu ve ABD Kongresi'nde en azından birden fazla soruşturmayı tetikleyeceğini söyledi.

Huang'ın ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Kongre'de ifade vermesi istendi. Bir tahmin piyasasında Huang'ın 2028'den önce görevden ayrılma ihtimali yüzde 44 olarak fiyatlanıyor.

TÜFE ÖNCESİ BTC İÇİN 68 BİN SENARYOSU

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklayacak. TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 artması bekleniyor. Eylülde aylık artış yüzde 0,6 olmuştu.

Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verisinin ardından piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Analist Keith Alan ise Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 68 bin dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.

Alan, "Bu test mümkün ama kaçınılmaz değil" diyerek haftalık görünümün yükselişe dönmeye başladığını belirtti. Yayım sırasında Bitcoin 74 bin 700 dolardan işlem görüyor.

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