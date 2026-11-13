Trump, İran savaşını hemen bitirebilecekken İsrail\'in isteğiyle sürdürdüğünü söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaşı hemen bitirebileceğini ancak savaşı sürdürmesinin bir nedeninin de İsrail'in bunu istemesi olduğunu söyledi.

Trump, spor yorumcusu Stephen Smith'e röportaj verdi.

İran'ı "çok sert" vurduklarını ve kara, hava, deniz kuvvetlerini çoktan yok ettiklerini savunan Trump, "Bu savaşın hala içinde olmamızın nedeni, korumaya çalıştığımız insanlar, ki buna İsrail de dahildir, yani esasen Orta Doğu'daki insanlar, benim şu anda yaptığım şekilde hareket etmemi tercih ediyorlar. (Savaşı) Bunu hemen sona erdirebilirdim ancak korumaya çalıştığım ulusların isteği üzerine, bunu biraz daha uzun süre, biraz daha medeni bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile savaşa girerken, bunun ara seçimler için zorlu bir tercih olduğunun farkında olduğunu dile getirdi.

Siyahilerin Demokratlara oy vermesini eleştirdi

Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesini de değerlendirdi.

Siyahilerin verdiği oylara işaret eden Trump, "Yaptıklarımın en büyük yararı siyahi topluma oldu. Ceza adaleti reformunu gerçekleştirdim. Siyahilerin tarihi kolej ve üniversitelerini kurtardım. Kapanmak üzereydiler. Bir siyahi insanın nasıl bir Demokrat'a oy verebileceğini anlamıyorum. Hiç anlamıyorum." yorumunu yaptı.

Nvidia'nın eski CEO'su istifadan önce Trump'ı aramış

Trump, hakkında çıkan Çin'e casusluk yapan bir kadınla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddialarının ardından istifa eden ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang hakkında da yorum yaptı.

Huang'ın istifa edip etmemesi gerektiğinin sorulması üzerine Trump, "Asıl mesele şu ki, o kadın casus muydu? Bunun henüz kesinleşip kesinleşmediğini bilmiyorum ama eğer o kadın casustuysa, evet. Eğer o kadın casus değildiyse, durum belki de farklı olurdu." dedi.

Trump, Huang'ın iyi tanıdığını ve onun "iyi bir adam" olduğunu savunarak, kendisiyle 11 Kasım'da telefonda görüştüğünü aktardı.

ABD Başkanı Trump, görüşme hakkında, "Cehennem gibi günler geçiriyor. En çok da karısı ve ailesi için üzülüyor. Bana böyle söyledi." diye konuştu.