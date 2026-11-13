Trump, İran savaşını hemen bitirebilecekken İsrail'in isteğiyle sürdürdüğünü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, İran savaşını hemen bitirebilecekken İsrail'in isteğiyle sürdürdüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, İran savaşını hemen bitirebilecekken İsrail\'in isteğiyle sürdürdüğünü söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaşı hemen bitirebileceğini ancak İsrail'in isteğiyle sürdürdüğünü söyledi. Trump, korumaya çalıştığı Orta Doğu'daki insanların bu tutumu tercih ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaşı hemen bitirebileceğini ancak savaşı sürdürmesinin bir nedeninin de İsrail'in bunu istemesi olduğunu söyledi.

Trump, spor yorumcusu Stephen Smith'e röportaj verdi.

İran'ı "çok sert" vurduklarını ve kara, hava, deniz kuvvetlerini çoktan yok ettiklerini savunan Trump, "Bu savaşın hala içinde olmamızın nedeni, korumaya çalıştığımız insanlar, ki buna İsrail de dahildir, yani esasen Orta Doğu'daki insanlar, benim şu anda yaptığım şekilde hareket etmemi tercih ediyorlar. (Savaşı) Bunu hemen sona erdirebilirdim ancak korumaya çalıştığım ulusların isteği üzerine, bunu biraz daha uzun süre, biraz daha medeni bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile savaşa girerken, bunun ara seçimler için zorlu bir tercih olduğunun farkında olduğunu dile getirdi.

Siyahilerin Demokratlara oy vermesini eleştirdi

Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesini de değerlendirdi.

Siyahilerin verdiği oylara işaret eden Trump, "Yaptıklarımın en büyük yararı siyahi topluma oldu. Ceza adaleti reformunu gerçekleştirdim. Siyahilerin tarihi kolej ve üniversitelerini kurtardım. Kapanmak üzereydiler. Bir siyahi insanın nasıl bir Demokrat'a oy verebileceğini anlamıyorum. Hiç anlamıyorum." yorumunu yaptı.

Nvidia'nın eski CEO'su istifadan önce Trump'ı aramış

Trump, hakkında çıkan Çin'e casusluk yapan bir kadınla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddialarının ardından istifa eden ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang hakkında da yorum yaptı.

Huang'ın istifa edip etmemesi gerektiğinin sorulması üzerine Trump, "Asıl mesele şu ki, o kadın casus muydu? Bunun henüz kesinleşip kesinleşmediğini bilmiyorum ama eğer o kadın casustuysa, evet. Eğer o kadın casus değildiyse, durum belki de farklı olurdu." dedi.

Trump, Huang'ın iyi tanıdığını ve onun "iyi bir adam" olduğunu savunarak, kendisiyle 11 Kasım'da telefonda görüştüğünü aktardı.

ABD Başkanı Trump, görüşme hakkında, "Cehennem gibi günler geçiriyor. En çok da karısı ve ailesi için üzülüyor. Bana böyle söyledi." diye konuştu.

Kaynak: AA
Donald TrumpABD BaşkanıOrta DoğuPolitikaİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha Milli yıldız Fransa maçında yok Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
11:11
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:54
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
10:46
Koleksiyonu ortaya çıktı İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:36
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:19:49. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, İran savaşını hemen bitirebilecekken İsrail'in isteğiyle sürdürdüğünü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android