Bahreyn\'deki ABD radarına saldırı! İran, Sirik\'e yönelik hava saldırısına yanıt verdiğini açıkladı

Bahreyn'deki ABD radarına saldırı! İran, Sirik'e yönelik hava saldırısına yanıt verdiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait erken uyarı radarının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu açıklandı. 22 numaralı açıklamada, saldırının Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinde bir iletişim kulesini hedef alan gece saldırısına misilleme olduğu ve ihlaller tekrarlanırsa yeniden karşılık verileceği bildirildi. ABD ordusu ile Bahreyn cephesinden henüz açıklama gelmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 22 numaralı açıklamada, düşman unsurlarının Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki bir iletişim kulesine dün gece düzenlediği hava saldırısına karşılık, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin, Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını vurduğu belirtildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN UYARI
Saldırının ABD'ye, hava sahasına yönelik ihlallerine ve Hürmüz Boğazı'nda petrol kaçakçılığına son vermesi için ciddi bir uyarı olduğu ifade edilen açıklamada, ihlallerin tekrarlanması halinde karşılık vermeye hazır olunduğu kaydedildi.
Devrim Muhafızları, ABD'nin yönlendirmesiyle hareket eden ve ihlallere karışan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
ABD VE BAHREYN'DEN AÇIKLAMA YOK
ABD ordusu veya Bahreyn'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde düşman unsurlarının Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?