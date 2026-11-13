Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

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Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
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Yasak aşk skandalının ardından istifa eden Nvidia'nın kurucu CEO'su Jensen Huang'ın yerine geçici olarak atanan Colette Kress, çalışanlarına ilk mesajını gönderdi. Şirketin olağanüstü zor bir dönemden geçtiğini belirten Kress, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Nvidia'nın geleceğine ilişkin kritik gelişmelerin 18 Kasım'da yapılacak toplantıda ele alınması bekleniyor.

Yapay zekâ çipleriyle teknoloji dünyasının en önemli şirketlerinden biri haline gelen Nvidia'da, Jensen Huang'ın 12 Kasım'da görevinden ayrılmasıyla yeni bir dönem başladı. Şirketin yönetim kurulu, 2013 yılından bu yana finans direktörlüğünü yürüten Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı.

Huang'ın ayrılığının ardından çalışanlara e-posta gönderen Kress, şirketin son dönemde yaşadığı gelişmelerin yarattığı belirsizliğe değindi.

Kress, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bu şirkete ve geleceğine yürekten inanıyorum. Her şeyden önemlisi sizlere, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve küresel ekonomide her gün üstlendiğimiz hayati role inanıyorum."

"OLAĞANÜSTÜ ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİK"

Şirketin yaşadığı sürecin çalışanlar üzerindeki etkisini kabul eden Kress, yönetim kuruluyla birlikte personelin gösterdiği dayanışmaya teşekkür etti.

Kress, açıklamasında şunları söyledi: "Yönetim kurulu, üst yönetim ve ben, bunun olağanüstü zor bir dönem olduğunun farkındayız. Dayanıklılığınız, profesyonelliğiniz ve süregelen özveriniz için ne kadar minnettar olduğumuzu bilmenizi istiyorum."

Nvidia'nın bugüne kadar elde ettiği başarılarda çalışanların belirleyici rol oynadığını vurgulayan Kress, şirketin en büyük gücünün çalışanları olduğunu belirtti.

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

18 KASIM İÇİN KRİTİK TOPLANTI KARARI

Geçici CEO Kress, çalışanlara gönderdiği mesajda şirketin geleceğine ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu.

Nvidia yönetiminin 18 Kasım'da ABD Pasifik saatiyle 09.00'da şirket genelinde bir toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

Toplantıda yönetim değişikliği ve şirketin bundan sonraki yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Ancak toplantının istifadan altı gün sonraya planlanması da tartışma yarattı. Bazı kurumsal iletişim uzmanları, çalışanların belirsizlik içinde bu kadar uzun süre bekletilmesinin endişeleri artırabileceğini savundu.

YENİ CEO ARAYIŞI BAŞLADI

Nvidia yönetim kurulu, Jensen Huang'ın yerine kalıcı olarak atanacak yeni CEO'yu belirlemek için arayış başlattı.

Şirket, hem kurum içinden hem de dışarıdan adayların değerlendirileceğini açıkladı. Kress ise yeni CEO belirlenene kadar mevcut finans direktörlüğü görevini de sürdürecek.

Yönetim kurulu başkanlığına getirilen Harvey C. Jones, Kress ve mevcut yönetim ekibine güvendiklerini belirterek şirketin faaliyetlerinin, müşteri taahhütlerinin ve ürün geliştirme çalışmalarının kesintisiz devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

GÖZLER ŞİMDİ NVIDIA'NIN GELECEĞİNDE

Nvidia, 17 Kasım'da mali sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken bir gün sonra çalışanlarla gerçekleştirilecek toplantı da önem kazandı.

Kress, çalışanlarına gönderdiği mesajın sonunda şirketin yapay zekâ devrimindeki rolüne dikkat çekerek birlikte ilerleme çağrısında bulundu.

Jensen Huang'ın 33 yıllık liderliğinin ardından yaşanan yönetim değişikliğinin şirketin geleceğini nasıl şekillendireceği ise merak konusu.

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