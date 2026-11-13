Huang\'a yönelik yeni iddia: Üçüncü kadın da Nvidia çalışanı çıktı

Yapay zekâ devi Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın yasak aşk skandalının ardından CEO'luk görevinden istifa etmesi teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırırken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Huang'ın şirket bünyesinde çalışan başka bir kadınla da ilişki yaşadığı ortaya atıldı. Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı haberle birlikte eski CEO'nun adı üçüncü kez evlilik dışı ilişki haberlerine karıştı.

ÜÇÜNCÜ KADIN DA NVIDIA ÇALIŞANI

Reuters'ın özel haberine göre Jensen Huang, Nvidia bünyesinde görev yapan ikinci bir kadın çalışanla da yakın ilişki yaşadı. Konuya ilişkin bilgi sahibi iki kişiye dayandırılan haberde, söz konusu kadının kimliği ve şirketteki görevi açıklanmadı.

Reuters'ın ulaşmaya çalıştığı kadınla iletişim kurulamazken Nvidia da yeni gelişmeye ilişkin yorum yapmayı reddetti. Huang ve şirketin yönetim kurulu temsilcileri de soruları yanıtsız bıraktı.

İLK YASAK AŞK CASUSLUK ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin ilk büyük gelişme, Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticilerinden Alice Huang ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla başladı.

ABD istihbaratının Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği yönündeki haberler, ilişkiyi ulusal güvenlik tartışmalarının merkezine taşıdı. Çin yönetimi ise casusluk suçlamalarını reddetti.

Jensen Huang, 8 Kasım'da çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinden ve çalışma arkadaşlarından özür diledi. Ancak açıklamasında ilişki yaşadığı kişinin adını belirtmedi.

İKİNCİ İSİM ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİYDİ

İlk skandalın ardından Huang'ın Nvidia'nın sağlık teknolojileri alanındaki başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığına yönelik haberler yayımlandı.

The New York Times'ın aktardığı bilgiler, Powell'ın doğrudan Huang'a bağlı çalışan üst düzey yöneticilerden biri olduğunu ortaya koydu. İkinci ilişkiye ilişkin haberler, Nvidia yönetim kurulu üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

İSTİFADAN SONRA ÜÇÜNCÜ İLİŞKİ HABERİ GELDİ

Jensen Huang, Nvidia'daki CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldı. Şirket, istifanın ardından finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Ancak Huang'ın ayrılığından saatler sonra Reuters, üçüncü ilişkiye ilişkin yeni bilgileri yayımladı. Böylece 1993 yılında kurduğu şirketi 33 yıl boyunca yöneten Huang'ın istifası sonrasında da özel hayatına ilişkin tartışmalar devam etti.

Nvidia yönetimi, Huang'ın yerine geçecek kalıcı CEO'yu belirlemek için şirket içinden ve dışından adayları değerlendirmeye aldı.