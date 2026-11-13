BİM\'den dev satın alma! Türkiye\'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, tedarik zincirini güçlendirme stratejisi kapsamında önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre BİM, uzun süredir fason üreticileri arasında yer alan Milhans Gıda'nın tüm hisselerini devralarak şirketi bünyesine kattı.

Kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık üretimi yapan Milhans Gıda, tonaj bazında Türkiye'nin en büyük ikinci özel markalı tedarikçisi olarak biliniyor.

SATIN ALMADA DİKKAT ÇEKEN FON FORMÜLÜ

Rekabet Kurumu'nun belirli taahhütler çerçevesinde onayladığı devir işleminde kullanılan finansal yöntem de dikkat çekti.

Otto ve List gibi tescilli markaları bulunan Milhans Gıda'nın hisseleri, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden devralınarak nihai olarak BİM çatısı altına girdi.

Uzmanlar, satın almanın doğrudan şirket tüzel kişiliği yerine girişim sermayesi yatırım fonu aracılığıyla gerçekleştirilmesinin vergisel ve operasyonel avantajlar sağlayabildiğini belirtiyor.

Bu yöntemle şirketlerin belirli koşullarda stopaj muafiyeti ve çeşitli finansal kolaylıklardan yararlanabildiği ifade ediliyor.

JAPONYA'DAN ABD'YE İHRACAT YAPIYOR

2009 yılında kurulan Milhans Gıda, üretim faaliyetlerini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 25 bin metrekarelik fabrikasında sürdürüyor.

Türkiye'de BİM mağazalarına ürün tedarik eden şirket, aynı zamanda Japonya'dan ABD'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyor.

Satın almayla birlikte BİM'in kuruyemiş ve atıştırmalık ürünlerindeki tedarik zincirini güçlendirmesi bekleniyor.