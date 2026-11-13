ABD Senatosu, Nvidia'dan istifa eden Jensen Huang'ı 3 Aralık'ta ifade vermeye çağırdı - Son Dakika
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ABD Senatosu, Nvidia'dan istifa eden Jensen Huang'ı 3 Aralık'ta ifade vermeye çağırdı

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ABD Senatosu, Nvidia\'dan istifa eden Jensen Huang\'ı 3 Aralık\'ta ifade vermeye çağırdı
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Senatör Tim Scott, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisi gündeme gelen eski Nvidia CEO'su Jensen Huang'a mektup göndererek 3 Aralık'ta Senato Bankacılık Komitesi'nde ifade vermesini istedi. Scott, Huang'ın gönüllü olarak gelmemesi durumunda mahkeme celbi çıkarılabileceğini bildirdi. Huang, 1 Aralık'ta Temsilciler Meclisi komitelerinin kapalı oturumuna da çağrıldı.

Dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia'nın dün istifa eden CEO'su Jensen Huang, Çin casusu olduğundan şüphelenilen Alice Huang ile yaşadığı ilişkiyle ilgili olarak 3 Aralık'ta Senato komitesi önünde ifade vermeye çağrıldı.

SENATÖRDEN MAHKEME CELBİ UYARISI

ABD makamlarının Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelendiği bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıkan ve dün istifa eden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, gündemdeki yerini koruyor. ABD Senatosu'ndan Tim Scott, Jensen Huang ve hassas Nvidia yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatı nedeniyle inceleme altında olan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e Senato Bankacılık Komitesi önünde ifadeye çağıran mektuplar gönderdi. Senatör Scott, "Son raporlar ulusal güvenliğimiz ve hassas ABD teknolojisinin korunması konusunda ciddi endişeleri gündeme getiriyor. Amerikan halkı cevapları hak ediyor" ifadelerini kullandı. Scott, Huang'dan 3 Aralık'ta gönüllü olarak ifade vermesini, aksi halde mahkeme celbi çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

Temsilciler Meclisi'nin istihbarat ve dış ilişkiler komiteleri ile Çin komitesi de Huang'ı 1 Aralık'ta kapalı kapılar ardında görüşmeye çağırdı.

HUANG'IN ÜÇÜNCÜ EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİASI

İngiliz Reuters haber ajansının özel haberinde ise 63 yaşındaki Jensen Huang'ın evlilik dışı üçüncü bir ilişkisi olduğu iddia edildi. Ajansın 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, dün istifa eden Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın şirketteki ikinci bir çalışanla beraber olduğu öne sürülürken, kadının adına yer verildi.

NE OLMUŞTU?

1993'ten beri Nvidia'nın kamuoyundaki yüzü olan Jensen Huang, Singapur merkezli Megaspeed şirketinde yönetici olarak çalışan ve Çinli bir casus olduğundan şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisi olduğuna dair çıkan haberlerin ardından pazar günü eşini aldattığını kabul etmişti. Jensen Huang'ın çarşamba günü ise Nvidia yöneticisi Kimberly Powell ile ikinci bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche dün günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Alice Huang'ın Pekin adına casusluk yapıp yapmadığı konusunda henüz herhangi bir sonuca varmadığını söylemişti. Nvidia da CEO'sunun "yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olup olmadığı" konusunda bağımsız soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiTim ScottTeknolojiPolitikaAralıkCEOSon Dakika

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