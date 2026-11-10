İstihbarat, Nvidia CEO\'sunun casusluk iddiasındaki kadınla ilişkisini soruşturuyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin iç istihbarat kurumunun, Nvidia'nın patronunun, casus olduğu iddia edilen Çinli kadın ile ilişkisini soruşturduğunu söyledi.Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın merkezinde olduğu olay, bir evlilik dışı ilişki skandalının ötesine geçti.Çin ve ABD arasındaki yapay zeka yarışında, kişisel ilişkilerin hassas bilgilere erişmek için kullanılmış olabileceğine dair ciddi soru işaretlerini doğurdu.New York Times'ın haberine göre, Amerikalı istihbarat yetkilileri, Alice Huang isimli kadının, Çin'in en üst düzey istihbarat teşkilatı tarafından görevlendirildiğine inanıyor. Huang'ın şu an nerede olduğu bilinmiyor.Jensen Huang ile bir akrabalığı bulunmayan Alice Huang, Mart-Kasım 2023 tarihleri ??arasında Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'de üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Megaspeed'in Nvidia çiplerinin Çin'e gönderilmesine aracılık ettiği iddiası Nvidia tarafından yalanlandı.Bununla birlikte Singapur hükümeti, Megaspeed'in gelişmiş Nvidia çiplerinin ihracatına yönelik ABD yaptırımlarını deldiğine dair iddiaları araştırıyor. BBC, konuyla ilgili görüş almak için Megaspeed ile temasa geçti.Şirket, geçen ay New York Times'a yaptığı açıklamada, mevcut yönetimin iddiaları ciddiye aldığını ve şirket içi bir soruşturma yürütmek üzere bağımsız hukuk danışmanları görevlendirdiğini duyurdu."Huang Le" olarak da bilinen Alice Huang'ın Pekin'e ne tür bilgiler topladığı ve aktardığı ya da bunu gerçekten yapıp yapmadığı henüz netlik kazanmadı. Huang Le, gazetenin yorum talebine yanıt vermedi.Nvidia da iddialarla ilgili iç soruşturmasını yürütüyor.Şirket sözcüsü BBC'ye verdiği demeçte, "Gerçek bir tehdidin hedefi olsaydık, ABD hükümetinin bizi bilgilendireceğinden eminiz" ifadesini kullandı.Çin ise casusluk iddialarını reddetti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiaqun, "Çinli casuslarla ilgili iddialar tamamen asılsızdır; spekülasyona dayanmakta olup Çin'i karalamayı ve imajına zarar vermeyi amaçlamaktadır" dedi.Jensen Huang kimdir?

Jensen Huang, 1963 yılında Tayvan'da doğdu ve 9 yaşındayken ailesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Yakası'na taşındı. Oregon Eyalet Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği alanında lisans derecesini tamamladıktan sonra, aynı alandaki yüksek lisans derecesini Stanford Üniversitesi'nden aldı.Daha sonra Amerikalı çip üreticisi AMD'de çalışan Huang, ardından Nvidia'nın kurucu ortaklarından biri oldu. Tayvan'da "Baba Huang" olarak anılan ve bir dönem "teknoloji dünyasının Taylor Swift'i" olarak nitelendirilen Huang; aşırı çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği ve çalışanları için belirlediği çok yüksek standartlarla anılıyor.Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, servetinin yaklaşık 155 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.Jensen Huang'ın biyografisi niteliğindeki "The Thinking Machine" (Düşünen Makine) adlı eserin yazarı Steven Witt, BBC'ye verdiği demeçte, "Jensen Huang, Steve Jobs ile aynı seviyede bir teknoloji fütüristidir" ifadesini kullandı.Witt, Huang'ın günümüzde bildiğimiz yapay zeka donanımlarının oluşturulmasında kilit bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.Huang'ın Trump ile oldukça yakın ve iyi bilinen bir ilişkisi bulunuyor. Yakın zamanda Beyaz Saray'da düzenlenen ve 42 üst düzey teknoloji yöneticisinin katıldığı bir yapay zeka zirvesinde Trump; Elon Musk ve Huang ile yan yana oturdu.