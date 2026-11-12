Jensen Huang, iki ilişkisi ortaya çıkınca Nvidia CEO\'luğundan istifa etti

Hissedar toplantılarında siyah deri ceketiyle tanınan Jensen Huang, her şeye sahip gibi görünüyordu. Hem Washington hem de Pekin'deki liderler tarafından ilgi görüyor, yatırımcılar ona tapıyor ve sadık bir aile babası olarak algılanıyordu. Ancak kişisel hayatında rock yıldızıvari bir yaklaşım sergilemesi, nihayetinde istifasına yol açtı.63 yaşındaki iş insanı, kendisini teknoloji dünyasının yıldızı yapan Nvidia şirketinin kuruluşundan çok önce, 1985'ten beri evli.İşkolik ve talepkar bir yönetici olarak biliniyor. Kendi çocukları da dahil, şirket içinde terfi ettirdiği çalışanlarından yüksek standartlar bekliyordu. Ancak bu hafta, muhakeme yeteneğini sorgulatan romantik ilişkileri nedeniyle itibarı yerle bir oldu.Perşembe günü, art arda ortaya çıkan iki ilişkisi nedeniyle istifa etti. Çinli bir casus olduğu iddia edilen bir iş kadınıyla ilişkisi tüm dünyada yankı uyandırdı ve yatırımcılar arasında şaşkınlık yarattı. Çarşamba günü ise teknoloji patronunun bir Nvidia çalışanıyla da ilişkisi olduğu yönünde haberler çıktı.Ayrılışı, son haftalarda zaten dengesizlik yaşayan küresel pazarlarda belirsizlik yaratıyor. Nvidia, ABD'nin Çin ile teknoloji liderliği yarışında kilit bir rol oynuyor.Huang, Elon Musk veya Mark Zuckerberg kadar tanınmış bir isim olmayabilir.Ancak, özellikle son üç yılda yapay zekanın patlamasıyla bağlantılı olarak, Nvidia, yeni teknolojiyi desteklemek için kullanılan mikroçipler pazarında hakim konumda.Son olaylara rağmen hala yaklaşık 4 trilyon dolar değerinde olan şirket, dünyanın teknoloji ve ekonomi devleri ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışının merkezinde yer alıyor.Huang, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yakın ilişkilerini sürdürerek, siyasi iktidarın merkezlerine benzeri görülmemiş bir erişim imkanına sahipti.Mesleğindeki olağanüstü yükselişi ona, "teknoloji dünyasının Taylor Swift'i" lakabını kazandırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre tahmini 145 milyar dolar bir servet biriktirmesini sağladı.Kendine özgü siyah kıyafetli stiline ve yatırımcı sunumlarında neşeli bir yaklaşım sergilemesine rağmen, Huang yıllardır kendini bir aile babası, Amerikan Rüyası'nın somut örneği olarak sunmak için çalıştı. 1963'te Tayvan'da doğan Huang ve ailesi, o dokuz yaşındayken ABD'nin batı kıyısına taşındı. Oregon Eyalet Üniversitesi'nin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu ve ardından Stanford Üniversitesi'nden aynı alanda yüksek lisans derecesi aldı.Üniversitede eşi Lori Mills ile tanıştı. İkili laboratuvar arkadaşıydı ve Huang'ın Nvidia'yı kurmasından sekiz yıl önce, 1985'te evlendiler.Madison ve Spencer adlı iki çocukları var ve ikisi de babalarının şirketinde üst düzey pozisyonlarda çalışıyor.Huang, Nvidia'nın kurucu ortaklarından olmadan önce ABD'li çip firması AMD'de çalıştı. Tayvan'da "Baba Huang" olarak bilinen Huang, çalışanlarından inanılmaz derecede yüksek standartlar beklemesiyle tanınıyor.Şirket, önce oyunlarda kullanılan bilgisayar çipleri ve devrelerinin önemli bir tedarikçisi haline geldi. Şimdi ise büyüyen yapay zeka teknolojisine güç veren temel işlemci çiplerini üretiyor. Huang, yapay zekayı elektriğin icadıyla eşdeğer bir "yeni sanayi devrimi" olarak nitelendirdi. Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi ve müşterileri arasında Google, Meta, Amazon, Microsoft, SpaceX, Tesla, OpenAI ve Anthropic gibi dünyanın en büyük firmaları yer alıyor. Hepsi de ürünlerine büyük yatırımlar yapıyor.Jensen Huang'ın hayatını anlatan "Thinking Machine" adlı kitabın yazarı Stephen Witt, BBC'ye yaptığı açıklamada "Jensen Huang, Steve Jobs gibi bir teknoloji vizyoneriydi" dedi ve günümüzde bildiğimiz yapay zeka donanımının yaratılmasından sorumlu olduğunu ekledi.Huang'ın kendisini bir aile babası olarak göstermek için büyük çaba sarf ettiğini ve bunun kendisi için "çok önemli" olduğunu da vurguladı.Witt "Karısını övüyor, ondan çok güzel sözlerle bahsediyor. Bunun sonuçları herhangi bir aile için kötü olurdu. Ama aile babası imajı yaratmak için bu kadar büyük çaba sarf etmiş olan ve çocuklarını her zaman yanında tutan biri için bu çok daha kötü" dedi.29 Ekim'de New York Times'da çıkan ilk haberlerde, Jensen Huang'ın Alice Huang ile bir ilişkisi olduğu belirtilmişti. İkili arasında bir akrabalık bulunmuyor.ABD yetkilileri, Singapur merkezli Megaspeed firmasıyla ilişkili bir iş kadını olan Alice Huang'ın Çin istihbaratının ajanı olduğunu iddia ediyor.İlk ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Huang, karısına "sadakatsiz" davrandığını itiraf etti ve ailesini üzdüğü için özür diledi.Trump ve yapay zeka teknolojisi sektöründeki diğer liderler, başlangıçta Huang'ın Nvidia'daki görevine devam etmesini desteklemişti. Başkan "onurlu" diye nitelendirmişti.Ancak, Nvidia'da 18 yıldır çalışan sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile ikinci bir ilişki yaşandığına dair haberler, yönetim kurulu toplantısını ve ardından Huang'ın istifa edeceği açıklamasını beraberinde getirdi.Bu haberin ardından Trump, Huang'ın "harika bir iş çıkardığını" söyledi ve Nvidia'nın başına geçmesi için Apple'dan Tim Cook'u önerdi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .