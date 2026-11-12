Nvidia\'da yasak aşk iddiası borsayı vurdu: Hindistan, Tayvan\'ı geçti

Dünyanın önde gelen yapay zekâ çipi üreticilerinden Nvidia, CEO Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin iddiaların ardından yatırımcıların odağına yerleşti. Dış basında Huang'ın, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle gündeme gelen bir iş kadınıyla ilişki yaşadığı, ayrıca şirket bünyesinde çalışan bir yöneticiyle de ilişkisinin bulunduğu yönünde haberler yayımlandı.

Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Alice Huang ile ilişkisi, ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş çip ihracatı kısıtlamaları nedeniyle daha geniş bir tartışmaya dönüştü. Söz konusu kadının Çin adına casusluk yaptığı iddiası ise kesinleşmiş bir yargı kararıyla doğrulanmış değil.

The Guardian ve Le Monde'un haberlerine göre Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın görevdeki geleceğini değerlendirmeye başladı. Şirketin bağımsız bir inceleme yürütülmesi için hukuk firması görevlendirdiği bildirildi.

Nvidia, ticari sırların veya ABD'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bilgilerin tehlikeye atıldığına ilişkin bir tespit bulunmadığını açıkladı. Huang'ın görevden alındığına ilişkin de kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

TAYVAN BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

Nvidia'da yaşanan gelişmeler, özellikle yapay zekâ ve yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu Tayvan borsasında etkisini gösterdi.

Tayvan'ın resmi haber ajansı CNA'nın aktardığına göre, 12 Kasım'da Taiex endeksi 1.165,28 puanlık kayıpla yüzde 2,63 gerileyerek 43.091,87 puandan kapandı.

Nvidia hisselerinin mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmesi, Tayvanlı teknoloji şirketlerine yönelik satış baskısını artırdı.

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'nin hisseleri yüzde 2,30, MediaTek'in hisseleri yüzde 3,51 ve ASE Technology Holding'in hisseleri yüzde 5,02 düştü.

Piyasa uzmanları, Nvidia'daki gelişmelerin yanı sıra yapay zekâ sektöründeki yüksek şirket değerlemelerine ilişkin endişelerin de satışlarda etkili olduğunu belirtti.

HİNDİSTAN 5,4 TRİLYON DOLARLA BEŞİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Tayvan'daki teknoloji hisseleri baskı altında kalırken Hindistan borsası farklı bir seyir izledi. Hint basınında 12 Kasım'da yayımlanan verilere göre ülkede işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 5,4 trilyon dolara ulaştı.

Böylece Hindistan, küresel piyasa değeri sıralamasında Tayvan'ın önüne geçerek beşinci sıradaki yerini yeniden aldı.

Hindistan piyasasındaki yükselişte yabancı yatırımcıların hisse alımları, petrol fiyatlarındaki gerileme ve şirket bilançolarına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Tayvan borsası ise teknoloji ve yapay zekâ şirketlerine yüksek düzeyde bağımlı olması nedeniyle sektördeki dalgalanmalardan daha fazla etkilendi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YARIŞTA DENGELER DEĞİŞTİ

Hindistan ile Tayvan arasındaki borsa büyüklüğü yarışı yıl boyunca birkaç kez yön değiştirdi.

Mayıs ayında Tayvan, TSMC hisselerindeki yükselişin etkisiyle Hindistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci hisse senedi piyasası olmuştu. Haziran ayında ise Hindistan yeniden beşinci sıraya yükselmişti.

Eylül ayında Tayvan'ın toplam piyasa değeri 5,3 trilyon doların üzerine çıkarak ülkeyi dördüncü sıraya taşımıştı. Ancak teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası bu yükselişin önemli bir bölümünü geri aldı.

Son gelişmelerle Hindistan yeniden ilk beşe girerken Nvidia çevresindeki iddiaların küresel teknoloji hisseleri üzerindeki etkisi yakından takip edilmeye başlandı.