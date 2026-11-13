Kayseri\'de 15 Japon tur operatörü ve acentesine tanıtım ve B2B etkinliği düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı tarafından Kayseri'de düzenlenen program kapsamında, Japon seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de katılımı ile tanıtım ve B2B etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Türk ve Japon seyahat acenteleri ile tur operatörleri katıldı. Toplantıda Japonya'dan gelen 15 tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcisi ile 100 yerel sektör temsilcisi bir araya getirildi.

JAPON OPERATÖRLERE ŞEHİR TANITILDI

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Bugün şehrimizde bakanlığımızın Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan bir program kapsamında Japonya'dan gelen 15 Japon operatörü ağırlıyoruz. Şehrimizin biliyorsunuz birçok değeri var. Bunların başında özellikle turizmde Erciyes Kayak Merkezi ve bunun dışında da çeşitli doğal güzellikler ve kültür varlıklarıyla birçok ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Malum biliyorsunuz dünyanın her yerinden misafirlerimizi şehrimizde ağırlıyoruz. Ancak Japonya'dan da gelen misafirlerimizin hem şehrimizi tanıması hem de ziyaretçi ağırlamak üzere bu etkinliği gerçekleştirdik. Bugün burada B2B toplantıları gerçekleştirilecek. Misafirlerimize şehrimizin değerleri tanıtılacak. İlimizdeki turizm sektör temsilcileriyle beraber bir araya gelecekler. Bugün güzel bir etkinlikte biz şehrimizin dediğim gibi bütün değerlerini tanıtmak ve anlatmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Japonya'dan misafirleri şehrimizde ağırlamak istiyoruz" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, "Güzel bir etkinlik. Öncelikle hayırlı olsun, inşallah meyvelerini de almayı nasip etsin diyorum. Gerçekten şehrimiz turizm bakımından baktığımız zaman zengin bir hazineye sahip. Sadece deniz ve kumumuz yok diyoruz. Bunu biz her platformda dillendiriyoruz. Fakat turizmin bütün kolları Kayseri'mizde mevcut. Zengin bir hazineye sahibiz. Bunların tanıtımında da şu anda gelen Japon 15 acentemizle birlikte inşallah şehrimizin turizmden istediği payı, pastadan alacağı bir payı katkısı olacak diye düşünüyorum. B2B görüşmeleri yapılacak. Gelen acentelerimizin burada şehrimizin tanıtımına, reklamına ve turizm açısından da bir takım marka değerinin de artırılmasına katkı verecektir. Ben bu programı yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir program olacağını düşünüyorum ve şehrimizin de marka değerine, turizmine de katkı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Japonya'dan gelen acente ve operatörlere Kayseri tanıtılarak sonrasında ise işbirliğini geliştirmek amacıyla B2B görüşmeler yapıldı.