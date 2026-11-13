Türkiye 2027 yılında işitme engellilerin 4 dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, 2027 yılında işitme engelliler güreş, voleybol, futbol ve masa tenisi dünya şampiyonalarının Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı tarafından işitme engellilere yönelik hayata geçirilen "AA Eller Konuşur"un konuğu olan Gözel, Türkiye'de işitme engelli sporcuların 24 branşta mücadele ettiğini, bunların 16'sının federasyonlarına, 8'inin ise diğer federasyonlara bağlı olduğunu belirtti.

İşitme engelli sporcuların spor hayatında karşılaştıkları sorunların başında iletişim güçlüğünün geldiğini vurgulayan Gözel, "Gerçekten o kadar çok sorun var ki en büyük sorunları iletişimsizlik. Tercüman olmadan işitme engelli bir bireyle anlaşmak çok zor." dedi.

Eski milli işitme engelli güreşçi olan Gözel, milli takım kamplarında ve müsabakalarda sporcuların her ortamda kendilerini rahat ifade edebilmeleri için işaret dili tercümanlarının görevlendirildiğini ifade etti.

İşitme engelli çocukların spora kazandırılmasında ailelere de önemli görevler düştüğünü, ailelerin çocuklarının engel durumuna bakış açısının değişmesi gerektiğini anlatan Gözel, şöyle devam etti:

"Ailelerimize diyoruz ki gelin bakın, devletimizin bütün imkanları var. Türkiye, Avrupa, dünya şampiyonaları var ve burada büyük başarılarımız var. Her müsabakaya gittiğimizde bize gelsinler veya 81 ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gidip başvurularını yapsınlar. Bizler 2 dakika sonrasının ne olacağını bilemeyiz. Bizler de her an birer engelli adayıyız. Karşınızda ben de işitme engelli bir bireyim. Sağ kulağım yüzde 90 desibel duymuyor, sol kulağım yüzde 60 desibel duymuyor. Ama ben de bu camianın içindeyim, 25 yıllık spor hayatım oldu."

"2025 Japonya olimpiyatlarında 26 madalya aldık"

2029 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın (Deaflympics) Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenleneceğini hatırlatan Başkan Gözel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılında Japonya'da yapılan olimpiyatlarda toplamda 26 madalya aldık. Bunun daha çok olmasını arzu ederdik. Ama göreve yeni geldiğimiz için 9 aylık bir süreçte hazırlık dönemlerimiz oldu. Japonya olimpiyatlarında futbol milli takımımız altın madalya aldı. Atletizmde 110 metre engellide altın madalya aldık. Voleybol kadın takımımız olimpiyat ikincisi oldu. Erkek voleybol takımımız olimpiyat üçüncüsü oldu. Güreşte 7 tane madalyamız oldu. Karatede madalyalarımız oldu. Hedefimiz 2029 olimpiyatlarında daha çok zirveye çıkmak."

2025 Deaflympics'in ardından 2029 yılına kadar planlamalarını yaptıklarını aktaran Gözel, hazırladıkları yol haritasını kısa süre içinde sporcular, antrenörler ve idarecilerle paylaşacaklarını ifade ederek, başarı çıtasını yükseltmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.

İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'na 60 sporcu katılacak

Gözel, bu ayın sonunda Ermenistan'ın Vanadzor kentinde Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yaklaşık 60 sporcuyla serbest ve grekoromen branşlarında mücadele edeceklerini belirterek, "İnşallah Avrupa Güreş Şampiyonası'nda güzel şampiyonluk madalyaları bekliyoruz. Allah nasip ederse biz de o madalyaları alıp devletimize, Türk milletine armağan edeceğiz." dedi.

Milli takımın elde ettiği başarılarda devlet desteğinin önemli olduğunu anlatan Gözel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya da teşekkür ederek, "Bizler de devletimizi mahcup etmemek için oraya gidip İstiklal Marşı'nı söyleterek inşallah Türkiye'ye döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"2027'de 4 dünya şampiyonası Türkiye'de"

İşitme engelli sporcuların sesinin 2027 yılında Türkiye'den dünyaya daha güçlü şekilde duyurulacağını vurgulayan Gözel, "Tarihte bir ilk, ilk kez işitme engelli sporcuların 4 dünya şampiyonasını Türkiye'de yapacağız. 2027 İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nı Ankara'da yapacağız. Kadın ve erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası Türkiye'de, İşitme Engelliler Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de, Masa Tenisi Dünya Şampiyonası Türkiye'de. Bu tarihte bir ilk çünkü 4 dünya şampiyonasının bir ülkede daha önce yapıldığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu organizasyonlar için milli takım kamplarının devam ettiğini belirten Gözel, sporcuların kendi ülkelerinde, kendi taraftarları önünde mücadele edecek olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Federasyon başkanı Gözel, başarıların sürdürülebilmesi için altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, "Altyapıyı güçlendiriyoruz. Okullarımıza gidiyoruz Türkiye'de 82 tane işitme engelli okulumuz var. Toplamda 2 bin 700 öğrencimiz var. Biz bu öğrencilerimize dokunacağız, altyapıya dokunacağız." şeklinde konuştu.

Kaynaştırma eğitimi gören işitme engelli öğrencilerin de spora kazandırılması gerektiğini ifade eden Gözel, ailelerin çocuklarının kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri eğitim ortamlarına yönlendirilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.