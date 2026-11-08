Japonya'daki 5.7 büyüklüğündeki depremde 20'den fazla kişi yaralandı - Son Dakika
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Japonya'daki 5.7 büyüklüğündeki depremde 20'den fazla kişi yaralandı

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Japonya\'daki 5.7 büyüklüğündeki depremde 20\'den fazla kişi yaralandı
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Japonya Meteoroloji Ajansı, Shizuoka'nın batısında yerel saatle 01.04'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi; tsunami uyarısı yapılmadı, bazı tren seferlerinde aksaklık yaşandı.

JAPONYA'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Shizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
ShizuokaJaponyaDepremGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'daki 5.7 büyüklüğündeki depremde 20'den fazla kişi yaralandı - Son Dakika
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