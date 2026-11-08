Japonya\'daki 5.7 büyüklüğündeki depremde 20\'den fazla kişi yaralandı

JAPONYA'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Shizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.