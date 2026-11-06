Japonya, COP31 zirvesine üst üste üçüncü yıl başbakan düzeyinde katılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Japonya, COP31 zirvesine üst üste üçüncü yıl başbakan düzeyinde katılmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya, COP31 zirvesine üst üste üçüncü yıl başbakan düzeyinde katılmayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi'nin 11-12 Kasım'da Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını bildirdi. Japonya'yı konferansta Çevre Bakanı Hiroyoshi Sasagawa temsil edecek; ülke üst üste üçüncü yıl zirveye başbakan düzeyinde katılmamış olacak.

(ANKARA) - Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı.

Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi'nin 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne program yoğunluğu ve diğer nedenlerle katılamayacağını bildirdi. Japonya, böylece üst üste üçüncü yıl BM iklim konferansının liderler düzeyindeki toplantılarına başbakan seviyesinde katılım sağlamayacak.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesini COP31'de Çevre Bakanı Hiroyoshi Sasagawa'nın temsil edeceğini açıkladı. Kihara, Sasagawa'nın bakanlar düzeyindeki toplantıya katılacağını ve burada bir konuşma yapacağını belirtti.

Takaichi'nin yokluğunun Japonya'nın iklim diplomasisindeki konumunu etkileyip etkilemeyeceği sorulan Kihara, Çevre Bakanı'nın konferansa katılımına işaret ederek, "Bunun Japonya'nın iklim diplomasisindeki varlığının zayıflamasına yol açacağı yönünde bir endişe taşımıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
Japonya hükümetiPolitikaAntalyaJaponyaCOP31DünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
10:27
Amedspor taraftarlarından Galatasaray’ın stadı önünde pankartlı mesaj
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:56
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:35:30. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya, COP31 zirvesine üst üste üçüncü yıl başbakan düzeyinde katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android