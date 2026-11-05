Kuzey Kore hava savunma sistemini denedi, temsili havalimanını vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Kuzey Kore hava savunma sistemini denedi, temsili havalimanını vurduğunu açıkladı

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Kuzey Kore hava savunma sistemini denedi, temsili havalimanını vurduğunu açıkladı
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Kuzey Kore, yeni hava savunma sistemini test ettiğini ve doğudaki füze tatbikatında temsili havalimanı hedefinin uzun menzilli stratejik seyir füzesiyle vurulduğunu açıkladı. Tatbikat, ABD ile müttefikleri Japonya ve Güney Kore'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore, yeni geliştirilen bir hava savunma sistemini test ettiğini ve füze tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurarak, "Tatbikat kapsamında önceden belirlenen temsili havalimanı hedefi uzun menzilli bir stratejik seyir füzesi ile başarılı bir şekilde vurulmuştur" dedi.

Kuzey Kore dün gerçekleştirdiği füze denemeleri ile ilgili sessizliğini bozdu. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, yeni geliştirilen bir hava savunma sisteminin test edildiği belirtilerek, "Yapılan deneme, silah sisteminin çoklu güdüm modunun teknik özelliklerini, güvenilirliğini ve teşhis ile takip kabiliyetinin başarısını kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Dün ayrıca füze birliklerinin ülkenin doğusunda bir atış tatbikatı yaptığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikat kapsamında önceden belirlenen temsili havalimanı hedefi uzun menzilli bir stratejik seyir füzesi ile başarılı bir şekilde vurulmuştur" denildi.

Gerçekleştirilen silah testlerinin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan "zorunlu" faaliyetlerin bir parçası olduğu vurgulanırken, havalimanı saldırısı senaryosu altında yapılan füze tatbikatı ABD ile bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore'nin füze denemesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda füze fırlattığı bildirilmişti. Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin aynı anda farklı türlerde füzeleri test etmiş olabileceği yorumunda bulunmuştu. Kuzey Kore'nin son adımının ABD'de yapılan ara seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekmişti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriGüney KoreKuzey KorePolitika3. SayfaJaponyaDünyaSon Dakika

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