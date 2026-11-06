Tokyo\'da Türkiye-Japonya forumunda Japon firmalarına bölgesel merkez çağrısı yapıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "3. Türkiye-Japonya Yatırım Forumu" gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Üniversitesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğinde 3. Türkiye-Japonya Yatırım Forumu düzenlendi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Japonya İş Federasyonu ve Japonya Yurtdışı Yatırım Enstitüsünün desteklediği foruma, iki ülkenin iş dünyası, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarından yaklaşık 200 temsilci katıldı.

Forumda, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, UNIDO Tokyo Ofisi Başkan Yardımcısı Hideki Murakami ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Uluslararası Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hirofumi Miyake konuştu.

"Türkiye ve Japonya, bu güveni nesiller boyunca inşa etmiştir"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından taşıdığı stratejik önemin yalnızca iç pazarının büyüklüğüyle değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Polat, "Türkiye'yi değerlendirirken yalnızca kendi iç pazarına odaklanmamak gerekiyor. Türkiye, 86 milyonluk nüfusuyla önemli bir tüketici pazarı olmasının yanı sıra Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisine ve çok sayıda ülkeyle serbest ticaret anlaşmalarına sahip." diye konuştu.

Bu sayede Türkiye'de üretim yapan şirketlerin 1 milyarı aşkın tüketiciye ulaşma imkanı elde ettiğini vurgulayan Polat, "Japon şirketlerinin Türkiye'yi yalnızca Türkiye pazarına yönelik bir yatırım destinasyonu olarak değil, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya erişim sağlayan daha geniş bir bölgesel merkez olarak değerlendirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Ertuğrul da jeopolitik ayrışmalar ve tedarik zinciri kırılganlıklarının arttığı son dönemde ekonomik güvenlik ve dayanıklılığın önem kazandığını belirtti.

Ertuğrul, "Bu yeni jeoekonomik ortamda güvenilirlik stratejik bir değerdir. Türkiye ve Japonya, bu güveni nesiller boyunca inşa etmiştir." görüşünü paylaştı.

"Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasında üretim, araştırma-geliştirme ve lojistik için stratejik bir merkez sunuyor." diyen Ertuğrul, ortaklığın ekonomik güvenlik, üçüncü ülkelerde işbirliği ve enerji olmak üzere üç alanda ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.

"Forumun önemli temalarından biri, Türkiye'yi merkez alarak üçüncü ülke pazarlarına açılmak"

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Ofisi Başkan Yardımcısı Murakami de "Forumun önemli temalarından biri, Türkiye'yi merkez alarak üçüncü ülke pazarlarına açılmak. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'de, Japon şirketlerinin teknoloji ve kalite yönetimi alanındaki deneyimleri ile Türk şirketlerinin pazar bilgisi ve iş ağlarının bir araya getirilmesinin yeni iş fırsatları yaratmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Uluslararası Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Miyake ise "Japon hükümeti olarak her iki tarafın da kazanç sağlayacağı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

JETRO İstanbul Ofisi Genel Müdürü Mitsuaki Sano da Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya arasındaki stratejik konumunu ve lojistik bağlantılarını değerlendirdi. Türkiye'nin AB ile 1996 yılında oluşturduğu Gümrük Birliği'nin uluslararası üretim üssü olmasında önemli rol oynadığının altını çizen Sano, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayisi, makine ve inşaat sektörlerinin güçlü altyapısına dikkati çekti.

Türkiye'nin bölgesel üretim ve teknoloji merkezi rolünü ele alan panel düzenlendi

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Japonya Ülke Danışmanı Hiroshi Miyoshi'nin moderatörlüğünde, Türkiye'nin bölgesel üretim ve teknoloji merkezi rolünü ele alan bir panel de düzenlendi.

Panele, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Politikaları Genel Müdürlüğü Ekonomik Ortaklıklar Dairesi Baş Müdür Yardımcısı Yuka Akamatsu, Japonya Orta Doğu İşbirliği Merkezi Genel Müdürü ve Genel Sekreteri Hiroshi Sogawa ve UNIDO Tokyo Ofisi Danışmanı Kosuke Kuroda katıldı.

Akamatsu, 2014'ten beri devam eden Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinde tarafların sonuç alma iradesi bulunduğunu ancak bazı alanlarda karşılıklı beklentilerin uzlaştırılması gerektiğini söyledi. Akamatsu ayrıca, korumacı politikaların yükselişi ve AB'nin "Made in Europe" yaklaşımının Türkiye'de üretim yapan Japon şirketlerine olası etkilerini ele aldı.

İkili ticaret rakamlarının Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerinin tüm boyutlarını yansıtmadığına işaret eden Akamatsu, Japon parçalarının Türkiye'de işlenerek üçüncü ülkelere ihracı ve ortak projelerin yarattığı ekonomik katkının da değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

UNIDO Tokyo Ofisi Danışmanı Kuroda da Türkiye'nin Japon şirketleri açısından yalnızca satış pazarı değil, üretim ve teknoloji geliştirme ortağı olduğunu anlattı.

Kuroda, UNIDO'nun Türkiye'ye yönelik iş heyetine katılan 12 Japon şirketinden 11'inin potansiyel iş ortaklarıyla bağlantı kurduğunu, 10'unun somut proje fırsatları tespit ettiğini, 6'sının üçüncü ülkelere açılmak için ortaklık aradığını aktardı.

Japonya Orta Doğu İşbirliği Merkezi Genel Müdürü ve Genel Sekreteri Sogawa ise Japon şirketlerinin teknoloji ve kalite birikimi ile Türk şirketlerinin bölgesel pazar bilgisi ve uygulama kabiliyetlerinin tamamlayıcı olduğunu belirtti.

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü olan 2024'te başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen forum, Türk ve Japon kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinin yatırım ve ortak proje geliştirme olanaklarını değerlendirdiği networking programıyla sona erdi.

Türkiye-Japonya ekonomik ilişkileri kapsamında etkinlikler

3. Türkiye-Japonya Yatırım Forumu öncesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından Japonya'da iki ayrı etkinlik daha gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 4 Kasım'da JETRO Osaka ve Osaka Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde "Türkiye Ekonomisi ve Yatırım Ortamı Semineri" düzenlendi. Seminerde Türkiye'nin ekonomik görünümü, yeni yatırım teşvik sistemi ve Japon şirketlerine sunduğu yatırım fırsatları ele alındı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla 5 Kasım'da Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Ertuğrul'un ev sahipliğinde Büyükelçilik Konutu'nda bir resepsiyon gerçekleştirildi. Resepsiyona, Japon kamu kurumları ve Türkiye'de yatırımları bulunan Japon şirketlerinin üst düzey temsilcileri katıldı.

Japonya'da gerçekleştirilen yatırım temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi heyeti, Osaka ve Tokyo'da Japonya'nın önde gelen şirketleri ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Üç gün boyunca Osaka ve Tokyo'da gerçekleştirilen etkinliklerde, Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve üçüncü ülkelerde yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.