Japonya, Okinawa'da alkollü sürüş sonrası ABD askerleri için disiplin çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Japonya, Okinawa'da alkollü sürüş sonrası ABD askerleri için disiplin çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya, Okinawa\'da alkollü sürüş sonrası ABD askerleri için disiplin çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Okinawa'da görevli bir ABD deniz piyadesinin sokağa çıkma yasağı saatlerinde alkollü araç kullanması nedeniyle gözaltına alınması sonrası ABD'ye askeri disiplin çağrısı yaptı. Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, yasağa rağmen olayın ABD tarafından ciddiye alınmasını istedi.

TOKYO, 3 Kasım (Xinhua) -- Japonya, Okinawa eyaletinde görevli bir ABD deniz piyadesinin sokağa çıkma yasağı saatlerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından ABD'ye askeri personel disiplinini sıkılaştırma çağrısında bulundu.

Kyodo News'in pazartesi günkü haberine göre Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, sokağa çıkma yasağına rağmen böyle bir olayın yaşanmasının ABD tarafından ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Okinawa'da konuşlu ABD birliği, başka bir ABD'li deniz piyadesinin karıştığı cinayet vakasının ardından 9 Ekim'de bölgede görevli askeri personeline sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Okinawa'da görev yapan 20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard, 4 Ekim'de eyaletin başkenti Naha'daki bir otelde Japon kadını öldürdüğü ve eşyalarını çaldığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ballard hakkında daha sonra gasp ve cinayet suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

Koizumi, ABD'den askeri personeline yönelik 00.00-05.00 saatleri arasında geçerli olan 30 günlük sokağa çıkma yasağının sıkı bir şekilde uygulanmasını ve bu konuda etkili önleyici tedbirler alınmasını istedi.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriSokağa Çıkma YasağıPolitikaJaponyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:05
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:48:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Japonya, Okinawa'da alkollü sürüş sonrası ABD askerleri için disiplin çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android