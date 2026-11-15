Keşan\'da TÜ ve AFAD işbirliğindeki konferansta deprem farkındalığı anlatıldı

Keşan'da TÜ ve AFAD işbirliğindeki konferansta deprem farkındalığı anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da Trakya Üniversitesi ve Edirne İl AFAD işbirliğinde Risk Azaltma, Afet Farkındalığı ve Deprem Konferansı düzenlendi. Konferansta Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, bölgede afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve deprem farkındalığı çalışmalarını anlattı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde "Risk Azaltma, Afet Farkındalığı ve Deprem Konferansı" düzenlendi.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konferans Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'nın sunumuyla gerçekleştirildi.
Konferansta, bölgede afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve deprem farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
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