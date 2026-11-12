İzmir Büyükşehir Belediyesi tatbikatında hatalı park itfaiye müdahalesini geciktirdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tatbikatında hatalı park itfaiye müdahalesini geciktirdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tatbikatında hatalı park itfaiye müdahalesini geciktirdi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tatbikatında hatalı park itfaiye müdahalesini geciktirdi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamındaki deprem ve yangın tatbikatında, hatalı parkın acil müdahaleyi geciktirebileceği gösterildi. Senaryo gereği itfaiye, geçiş güzergahına park edilen araç çekiciyle kaldırılana kadar yangına müdahale edemedi.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında gerçekleştirdiği deprem ve yangın tatbikatında, hatalı parkların acil müdahaleyi nasıl geciktirebileceği gerçekçi bir senaryoyla gösterildi. İtfaiye ekipleri, geçiş güzergahına park edilen bir araç kaldırılana kadar yangına müdahale edemedi. Tatbikat, yanlış parkın yalnızca trafik sorunu olmadığını, acil durumlarda saniyelerin bile hayati önem taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem ve yangın tatbikatında, acil durumlarda hayati önem taşıyan hatalı park sorununa dikkat çekildi. Senaryo gereği yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri, geçiş güzergahına park edilen araç nedeniyle yerleşkeye giremedi. Zabıta ekiplerinin çekiciyle aracı kaldırmasının ardından itfaiye müdahale edebildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Eşrefpaşa Hastanesi iş birliğinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta acil durumlarda hayati önem taşıyan hatalı park sorununa dikkat çekildi.

SANİYELERLE YARIŞIRKEN PARK ENGELİ

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Gürçeşme'deki yerleşkesinde düzenlenen tatbikat, İzmir merkezli 7,1 büyüklüğünde deprem anonsuyla başladı. Personel, 30 saniye boyunca "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaptı. Senaryoya göre depremin ardından binanın zemin katındaki sistem odasında yangın çıktı ve alevler kısa sürede mutfağa yayıldı. Bina tahliye edilirken, toplanma alanındaki sayımda üç personele ulaşılamadı. İki yaralı personel ekiplerce çıkarılırken, ikinci katta mahsur kalan üçüncü personel için itfaiyeden destek istendi. Ancak itfaiye, olay yerine ulaşırken güzergaha hatalı park edilen araç nedeniyle ilerleyemedi. Zabıta ekiplerinin çekiciyle aracı kaldırmasının ardından yol açıldı.  İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, mahsur kalan personeli merdivenli araçla kurtardı.

"ACİL DURUM EKİPLERİ YURTTAŞLARA ULAŞMAKTA ZORLANIYOR"

Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, tatbikatın özellikle hatalı parkların acil müdahalede oluşturabileceği engellere dikkat çekmek açısından önemli olduğunu söyledi. Afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik hazırlıkların önemini vurgulayan Özant, tatbikatlarla afet bilincinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Özant, "Tatbikatta farklı bir senaryoya dikkat çekmek istedik. İtfaiyenin giriş yapacağı bölgede hatalı park nedeniyle yaşanabilecek sorunları gösterdik. Hatalı parklar nedeniyle itfaiye ve ilk yardım ekipleri, acil durumda yurttaşlara ulaşmakta zorluk çekebiliyor. Bu konuya dikkat çekmek istedik" dedi.

BİR YILDA 46 TATBİKAT

Tatbikatların kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdiğini ve olası aksaklıkların önceden tespit edilmesini sağladığını belirten Özant, bu yıl yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla 46 tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Özant, "Olası sorunları önceden belirleyerek önlem alıyoruz. Afetler yaşanmadan bilinç oluşturarak daha dirençli bir kent hedefliyoruz. Dirençli İzmir için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA
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