Malatya Doğanşehir Erkenek\'te yangında deprem konutu kullanılamaz hale geldi

Malatya Doğanşehir Erkenek'te yangında deprem konutu kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, deprem sonrası inşa edilen ev ise kullanılamaz hale geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler evin pencerelerinden gökyüzüne yükselirken, yangın ilçenin farklı noktalarından da görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, deprem sonrası inşa edilen ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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