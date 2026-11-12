İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli öğrencilere afet eğitimi verdi ve 80 set dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli öğrencilere afet eğitimi verdi ve 80 set dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli öğrencilere afet eğitimi verdi ve 80 set dağıttı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir Büyükşehir Belediyesi iki okulda engelli öğrencilere afet eğitimi düzenledi. Programda öğrencilere 80 deprem hazırlık seti, görme engelli öğrencilere 60 beyaz baston dağıtıldı; eğitimler ihtiyaçlara göre teorik ve uygulamalı yapıldı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olması için iki okulda eğitim programı düzenledi. Öğrencilere 80 deprem hazırlık seti dağıtılırken görme engelli öğrencilere 60 beyaz baston verildi. Eğitimler, engel gruplarının ihtiyaçlarına göre teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrencilerin afet bilincini artırmak ve olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu'nda ortak program düzenledi. Program kapsamında öğrencilere 80 deprem hazırlık seti, görme engelli öğrencilere ise 60 beyaz baston dağıtıldı.

Afet türlerinin anlatıldığı eğitimlerde, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ele alındı. Engel gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan teorik ve uygulamalı eğitimlerde, öğrencilerin afet anında doğru davranışları öğrenmesi hedeflendi. Deprem hazırlık setlerinde taşınabilir şarj aleti, el feneri, düdük, sabun, ıslak mendil ve maske gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı.

ENGELLİ VERİ TABANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş, iki okulda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere afet anında yapılması gerekenlerin anlatıldığını, beyaz baston ve deprem hazırlık setlerinin dağıtıldığını belirtti.

Engelli bireylere yönelik hizmetlerin daha hızlı, doğru ve kapsayıcı sunulması amacıyla Engelli Veri Tabanı çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Ütaş, bu çalışmayla İzmir'deki engelli nüfusunun dağılımının ve engel gruplarının güncel verilerle belirlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Elde edilecek verilerin, afet ve acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

"KIRILGAN GRUPLARA VERDİĞİMİZ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant da Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde engelli bireylere yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Afetlerde doğru davranışların sergilenmesinin ve gerekli hazırlıkların önceden yapılmasının olası zararları önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Özant, "Kırılgan gruplara verdiğimiz eğitim çok önemli. Eğitimleri engel gruplarına özel olarak hazırladık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiYerel HaberlerDepremEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Denizli’de acı olay Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli öğrencilere afet eğitimi verdi ve 80 set dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android