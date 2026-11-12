İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli öğrencilere afet eğitimi verdi ve 80 set dağıttı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olması için iki okulda eğitim programı düzenledi. Öğrencilere 80 deprem hazırlık seti dağıtılırken görme engelli öğrencilere 60 beyaz baston verildi. Eğitimler, engel gruplarının ihtiyaçlarına göre teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrencilerin afet bilincini artırmak ve olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu'nda ortak program düzenledi. Program kapsamında öğrencilere 80 deprem hazırlık seti, görme engelli öğrencilere ise 60 beyaz baston dağıtıldı.

Afet türlerinin anlatıldığı eğitimlerde, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ele alındı. Engel gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan teorik ve uygulamalı eğitimlerde, öğrencilerin afet anında doğru davranışları öğrenmesi hedeflendi. Deprem hazırlık setlerinde taşınabilir şarj aleti, el feneri, düdük, sabun, ıslak mendil ve maske gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı.

ENGELLİ VERİ TABANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş, iki okulda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere afet anında yapılması gerekenlerin anlatıldığını, beyaz baston ve deprem hazırlık setlerinin dağıtıldığını belirtti.

Engelli bireylere yönelik hizmetlerin daha hızlı, doğru ve kapsayıcı sunulması amacıyla Engelli Veri Tabanı çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Ütaş, bu çalışmayla İzmir'deki engelli nüfusunun dağılımının ve engel gruplarının güncel verilerle belirlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Elde edilecek verilerin, afet ve acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

"KIRILGAN GRUPLARA VERDİĞİMİZ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant da Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde engelli bireylere yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Afetlerde doğru davranışların sergilenmesinin ve gerekli hazırlıkların önceden yapılmasının olası zararları önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Özant, "Kırılgan gruplara verdiğimiz eğitim çok önemli. Eğitimleri engel gruplarına özel olarak hazırladık" diye konuştu.