Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, COP31 panelinde deprem sonrası dönüşümü anlattı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, COP31 kapsamında düzenlenen uluslararası panelde, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılanma sürecinde yürütülen çalışmaları ve kurumlar arası dayanışmanın önemini anlattı. Deprem bölgesinde önemli mesafeler katedildiğini, ancak sorunların henüz tamamen çözülmediğini belirten Tutdere, "Dayanışmanın ve çalışmaların kesintisiz devam etmesi gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, COP31 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen COP31 Asrın İhyası ve Yerel Yönetim İş Birlikleri Paneli'nde konuşmacı olarak yer aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yaşanan yıkımı ve kentin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaşan Başkan Tutdere; afet sonrası iyileşme sürecinde merkezi yönetim, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplumun iş birliğinin belirleyici rolüne dikkat çekti.

"6 ŞUBAT'IN ACISINI HALA İLK GÜNKÜ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarak başlayan Başkan Tutdere; yaşanan felaketin yalnızca kentlerin fiziki yapısını değil, insanların yaşamlarını da derinden etkilediğini belirtti. Yaşanan acıları her fırsatta yeniden hissettiğini ifade eden Tutdere, "6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış, binlerce evladını toprağa teslim etmiş bir kentin belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım. Bugün burada bulunan belediye başkanlarımız da o acıyı, o zorlukları iliklerine kadar hisseden kentlerin yöneticileri. Aslında buraya gelmeden önce farklı bir konuşma planlamıştım. Ancak nerede 6 Şubat'tan söz edilse, ne zaman o günleri hatırlasam aynı acıyı yeniden yaşıyorum. Hepimiz tarifi imkansız acılarla, çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Son yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadık." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN BELEDİYELER YARDIMIMIZA KOŞTU"

Depremin ilk anlarından itibaren ortaya konulan toplumsal dayanışmanın önemine değinen Başkan Tutdere, afet bölgesindeki çalışmaların güçlü bir iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Merkezi yönetimden yerel yönetimlere, hayırseverlerden gönüllülere kadar toplumun bütün kesimlerinin deprem bölgesi için seferber olduğunu ifade eden Tutdere şöyle konuştu:

"6 Şubat sırasında ve sonrasında yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Devletimizin bütün kurumlarıyla, hayırseverlerimizle güçlü bir dayanışma ortaya koyduk. Burada belediyelerimizin ve yerel yönetimlerimizin de hakkını teslim etmek gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler yardımımıza koştu. Kimi aracıyla, kimi mutfağıyla, kimi personeliyle deprem bölgesine geldi. Kahramanmaraş'tan Hatay'a, Malatya'dan Adıyaman'a kadar bütün kentlerimizde büyük bir dayanışma sergilendi. Bu süreçte yanımızda olan bütün belediye başkanlarımıza ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum."

"6 ŞUBAT BİZE EKSİKLERİMİZİ DE GÖSTERDİ"

6 Şubat depremlerinin Türkiye açısından önemli dersler barındırdığını vurgulayan Tutdere, afetlere karşı dirençli kentler oluşturmanın zorunluluğuna dikkat çekti. Depremlerin, yapı güvenliğinden kent planlamasına kadar birçok alanda geçmişten gelen eksiklikleri ortaya çıkardığını belirten Tutdere, "6 Şubat'ta millet olarak doğanın gücü karşısında ne kadar kırılgan olduğumuz gerçeğiyle yüzleştik. Deprem kuşağında bulunan ülkemizin geçmişten gelen eksikliklerinin ağır bedelini ödedik. Kaybettiklerimizi geri getiremeyeceğiz. Bize düşen, onların hatıralarına sahip çıkmak ve gelecekte benzer afetlerde aynı büyük kayıpların yaşanmaması için gerekli adımları atmaktır. Daha bilinçli, daha güvenli ve afetlere karşı dirençli kentler inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"DEPREM SONRASI EDİNDİĞİMİZ DENEYİMLER DÜNYAYLA PAYLAŞILMALI"

Deprem bölgesinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının uluslararası ölçekte önemli deneyimler sunduğunu belirten Başkan Tutdere, barınma sorunundan altyapı yatırımlarına kadar hayata geçirilen uygulamaların diğer ülkelerle paylaşılmasının önemine işaret etti.

Tutdere, "6 Şubat sonrasında barınma sorununun çözümünden, şehirlerimizin altyapısının yeniden kurulmasına kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ancak bu süreçte edindiğimiz deneyimlerin başka kentlerde benzer kayıpların yaşanmaması için paylaşılması son derece kıymetli. Bu deneyimlerin uluslararası platformlarda ele alınmasını çok önemsiyorum. COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın ev sahipliği yapması da ülkemiz açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

"GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİK"

Adıyaman'da yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına da değinen Başkan Tutdere, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK ve uluslararası kuruluşların destekleriyle kentte önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tutdere şöyle devam etti:

"Diğer deprem kentlerimizde olduğu gibi Adıyaman'ımızda da çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a, Bakanlık çalışanlarına, İLBANK Genel Müdürü'müze, yöneticilerine ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Bu büyük yükün altından ancak güçlü bir iş birliğiyle kalkabileceğimizi her fırsatta ifade ettim. Bugün geldiğimiz noktada bu iş birliği sayesinde önemli bir aşama kaydettik. İlimizde bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların yanı sıra belediyemiz tarafından İLBANK'ın koordinasyonunda ve uluslararası kuruluşların destekleriyle hayata geçirilen projeler de bulunuyor."

"SORUNLARIN TAMAMEN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEK EKSİK BİR DEĞERLENDİRME OLUR"

Yeniden yapılanma sürecinde kaydedilen ilerlemelere rağmen deprem bölgesindeki sorunların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Tutdere, fiziki iyileşmenin yanı sıra depremzedelerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının da gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Tutdere şunları söyledi:

"Önemli bir aşamaya geldiğimiz doğrudur. Ancak bütün sorunlarımızın çözüldüğünü söylemek eksik bir değerlendirme olur. Deprem, şehirlerimizin fiziki yapısını, altyapısını ve üstyapısını büyük ölçüde tahrip etti. Fakat bunun yanında insanlarımızda da çok derin yaralar açtı. Bugün enkazdan sağ kurtulan, ancak uzuv kaybıyla yaşamını sürdüren vatandaşlarımız var. Yaşadığı acıların etkisini hala üzerinden atamamış gençlerimiz, annelerimiz, babalarımız, yaşlılarımız var. Dolayısıyla sahadaki dayanışmanın devam etmesi, bütün kurumlarımızın çalışmalarını aralıksız sürdürmesi gerekiyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte şehirlerimizin fiziki koşulları iyileşecek, insanlarımız da yeniden hayata tutunacak. Kentlerimizin ve ülkemizin yeniden ayağa kalkma mücadelesi devam edecek."

"ADIYAMAN'IMIZIN ALTYAPISINI YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

Adıyaman'da yürütülen altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde kentin üstyapısının yaklaşık yüzde 68'inin, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ise yüzde 80'inin zarar gördüğünü belirtti. İLBANK, Emlak Konut ve uluslararası kuruluşların destekleriyle kapsamlı bir altyapı dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade eden Tutdere, kent genelinde 563 bin 625 metre içme suyu ana hattının yenilendiğini, 19 bin 178 binanın yeni şebekeye bağlandığını kaydetti.

Altı mahallede 158 bin 545 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattının tamamlandığını belirten Tutdere, 23 mahalleyi kapsayan yaklaşık 400 kilometrelik altyapı projesinde ise 62 kilometre hat imalatının gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca 2. Çevre Yolu'nda yapımı süren yağmur suyu kollektör hattında bin 756 metre imalatın tamamlandığını, belediyenin öz kaynakları ile de toplam 55 bin 500 metre kanalizasyon ve yağmur hattı yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı, Adıyaman'ın altyapısını modern, sürdürülebilir ve afetlere karşı dirençli bir yapıya kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurguladı.