Lvbel C5 ve Alizade\'ye hapis şoku! 5 yıla kadar cezaları istendi

Rap dünyasının tanınan isimleri Lvbel C5 ve Alizade hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İkilinin birlikte seslendirdiği "Kahpe" adlı şarkının sözleri ve klibindeki şiddet görüntüleri nedeniyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İki rapçi ve şarkının bestecisi Can Akdoğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ŞARKI SÖZLERİ VE KLİPTEKİ GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER'e yapılan şikâyetlerin ardından Lvbel C5 olarak tanınan Süleyman Burak Bodur ve Alizade olarak bilinen Asya Alizade'nin birlikte seslendirdiği "Kahpe" adlı şarkıya ilişkin soruşturma başlattı.

Hazırlanan iddianamede, şarkının sözlerinin şiddeti özendirdiği ileri sürülürken klipte dört kişinin yerde yatan bir kişiyi darbettiği sahnelere dikkat çekildi.

3 İSİM HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Lvbel C5, Alizade ve besteci Can Akdoğan'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle üç ismin yargılanmasının önü açıldı.

LVBEL C5 SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Lvbel C5, şarkı sözlerinin hayal ürünü olduğunu ve suç işleme kastı taşımadığını savundu. Klibin yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından çekildiğini belirten rapçi, görüntülerden sorumlu olmadığını ileri sürdü.

Besteci Can Akdoğan da şarkı sözlerinin anlamını bilmediğini ve klipteki şiddet görüntüleriyle bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

ALİZADE'NİN İFADESİ ALINAMADI

İddianamede, Alizade'nin yurt dışında bulunması ve hakkında 5 yıllık Türkiye'ye giriş yasağı olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı belirtildi. Şarkıcının avukatı aracılığıyla yazılı savunma sunduğu aktarıldı.

DAHA ÖNCE KİTAP OKUMA ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Soruşturmanın önceki aşamasında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Lvbel C5'in tutuklanması talebi reddedilmişti. Rapçi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, karakola imza verme ve Türk edebiyatı eğitimi alma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.