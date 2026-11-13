COP31'deki Anka Kuşu deprem enkazından üretilen malzemeyle 196 ülkeye örnek oldu - Son Dakika
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COP31'deki Anka Kuşu deprem enkazından üretilen malzemeyle 196 ülkeye örnek oldu

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COP31\'deki Anka Kuşu deprem enkazından üretilen malzemeyle 196 ülkeye örnek oldu
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Deprem enkazından üretilen malzemeyle inşa edilen Anka Kuşu Pavilyonu, COP31'de 196 ülkeye dirençli şehirler için örnek olarak sunuluyor. Yüzde 60'ı geri kazanılmış malzeme ve 3B beton teknolojisiyle oluşturulan alan, deprem sonrası yeniden yapılanma hikayesini dünyaya taşıyor.

6 Şubat depremleriyle sarsılan Türkiye'nin yeniden ayağa kalkış hikayesi, Anka Kuşu Pavilyonu'nda 196 ülkeye anlatılıyor. Hem dirençli şehirlerin oluşumu hem de inşaat atıklarının 3D yazıcı tekniği ile geri dönüşümü uygulamalı olarak gösteriliyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Anka Kuşu alanıyla ilgili, "Enkazdan umuda, yıkımdan yeniden doğuşa. 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığımız Asrın İnşa Seferberliği'nin çevreci ve yenilikçi yüzünü COP31 Anka Kuşu Pavilyonu'nda dünyaya tanıtıyoruz" paylaşımı yaptı.

ENKAZ KALINTILARI ÇEVRECİ YÖNTEMLE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya çıkan yıkıntı atıklarının yönetimi ve bertarafı için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından Japonya hükümetinin desteğiyle 'Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı için Hibe Yardımı Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında UNDP Türkiye temsilciliği aracılığı ile Japonya hükümeti tarafından Türkiye'ye hibe desteği sağlandı. Hatay ve Kahramanmaraş'ta yıkıntı atıklarının işlenmesi için geri kazanım tesisi kuruldu ve 3 mobil kırma ünitesi temin edildi. Kurulan geri kazanım tesislerinden elde edilen malzemeler türlerine göre ayrılarak beton üretiminde, yol, otopark, kaldırım, yürüyüş yolları, drenaj çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanımı sağlandı.

YÜZDE 60 GERİ KAZANIMLI ANKA KUŞU

Bir taraftan 11 ilde 2 yıl içinde 455 bin konut depremzede vatandaşlar için inşa edilirken; diğer taraftan yıkılan şehirlerin enkazı yine çevreci yöntemlerle değerlendirildi. Hatay'daki tesisten Antalya'ya taşınan bu geri dönüştürülmüş malzeme ile Antalya COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesi'nde Anka Kuşu yapıları oluşturuldu. Yüzde 60'ı geri kazanılmış malzeme ve 3B beton teknolojisi ile inşa edilen yapıyla Türkiye'nin yeniden ayağa kalkış hikayesi dünya gündemine taşındı. C35 basınç dayanımına ulaşan geri dönüştürülmüş betonla inşa edilen Anka Kuşu alanı COP31 Başkanlığı'nın Eylem Gündemi'nde yer alan 'Dirençli Şehirler' başlığının uygulama örneği olarak dünya ülkelerine sergileniyor.

YIKILAN MALZEMELER GERİ DÖNÜŞTÜ

Anka Kuşu Alanı ile ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, "Hem çevresel kirliliğe yol açmadan atıklarımızı nasıl değerlendirebiliriz hem de bu malzemeden ekonomik, sürdürülebilir yapılaşmaya nasıl katkı sağlarız diye düşündük. Hareket noktamız burasıydı. Yıkılan malzemelerin enkazından önce ince agrega üretiyoruz. Bunu uygun oranlarda diğer malzemeler ve çimentoyla karıştırarak yapının inşasında kullanacağımız betonu elde ediyoruz. Daha sonra bu beton, üç boyutlu yazıcılarla şekillendiriliyor. Ar-Ge projesiyle ürettiğimiz malzemenin sonuçlarını değerlendirdik. C25'in çok üzerinde, C35 mertebesinde bir basınç dayanımına sahip olduğunu teyit etmiş olduk. Bu sonuçları akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen beton kırma deneyleriyle elde ettik" dedi.

Kaynak: DHA
TeknolojiEkonomiGüncelDepremCOP31ÇevreSon Dakika

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