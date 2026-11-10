46 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davasında ceza gerekçesi açıklandı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 46 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi davasında verilen 5 ila 11 yıl arasındaki hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, sanıkların "yapının bulunduğu alanın deprem bölgesinde olduğunu bilmelerine rağmen görevlerini yerine getirmedikleri" kaydedilirken, "adli sicillerinin temiz olması" takdiri indirim gerekçesi sayıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen Said Bey Sitesi'nin 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 46 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, yapı sahibi ve müteahhit Hasan Çam'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanarak cezası 11 yıl 1 ay 10 güne düşürüldü.

Tutuksuz sanıklar proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ile şantiye şefleri Halil İbrahim US ve Murat Kaş'a aynı suçtan 10 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanarak cezaları 8 yıl 10 ay 20'şer güne düşürüldü. Mahkeme, beş sanığı iki yıl süreyle meslekten men ederken haklarındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmetti. Kamu görevlileri Arzu Özaydın ve Serap Binici'ye "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6'şar yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanarak cezaları 5 yıl 5 ay 10'ar güne düşürüldü. Heyet, ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkililerinin dosyasını ise sanıkların savunmalarının alınmamış olması nedeniyle ana dosyadan ayırdı.

"SUÇ TARİHİ 6 ŞUBAT 2023 OLARAK KABUL EDİLMELİDİR"

ANKA Haber Ajansı, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan bilirkişi raporları, katılan ve tanık beyanları ile sanık savunmalarının yer aldığı 61 sayfalık gerekçeli karara ulaştı. Gerekçeli kararda, "taksir", "bilinçli taksir" ve "olası kast" kavramları ele alınırken 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'ne ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına atıfta bulunularak, suç tarihinin binanın yıkıldığı 6 Şubat 2023 olduğu kabul edildi.

Kararda, "bilinçli taksir" suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının ayrıca incelenmesi ve bu kapsamda benzer olaylara ilişkin yargı uygulamalarının da dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 23 Ekim 2011 Van Depremi sonrasında yıkılan binalara ilişkin kararlarına atıfta bulunulan gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Her somut olayda failin mesleği, mesleği itibarıyla yapının bulunduğu alanın deprem kuşağında olup olmadığını bilebilecek durumda olup olmaması, binanın yapımında aldığı görev, bu görevlerin süresi, binaların yıkım sebebi, failin binanın yapımındaki rolü ile yıkıma sebep olan faktörler üzerindeki etkisi, binanın yapım yılı da dikkate alınarak İmar Kanunu ve tabi olunan yönetmelik hükümleri uyarınca mevzuat hükümlerine aykırı davranılıp davranılmadığı hususlarının birlikte değerlendirilerek 'bilinçli taksir'in var olup olmadığının tespiti gerekmektedir."

Kararda, "bilinçli taksir" açısından depremin büyüklüğünün öngörülmesinin beklenemeyeceği, esas ölçütün binanın yapıldığı yıl ve yer itibarıyla deprem kuşağında bulunup bulunmadığının ve failin bunu bilebilecek durumda olup olmadığının diğer kıstaslarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

"ADLİ SİCİLLERİNİN TEMİZ OLMASI" TAKDİRİ İNDİRİM GEREKÇESİ SAYILDI

Pamukkale Üniversitesi'nin 30 Nisan 2025 tarihli kök raporu ile 14 Temmuz 2026 tarihli ek raporunun esas alındığı gerekçeli kararda, sanıkların sorumlulukları ayrı ayrı ele alındı.

Gerekçeli kararda, "müteahhit ve yapı sahibi Hasan Çam'ın projeye aykırı imalatları, malzeme kalitesi ve ruhsata aykırı tadilatları nedeniyle kök ve ek raporlarda 'asli kusurlu' bulunduğu, bölgenin deprem bölgesi olduğunu göz ardı etmesi nedeniyle de 'bilinçli taksirle' hareket ettiği ve meydana gelen sonuçta asli ve en ağır kusurlulardan biri olduğu" değerlendirildi.

Sanık Çam'ın eylemi nedeniyle ölen kişi sayısı ve yaralananların varlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldığı, ancak "sanığın adli sicilinin temiz olması, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri" gözetilerek takdiri indirim uygulanması gerektiği kanaatine varıldığı aktarıldı.

"DEPREM RİSKİNİ BİLMELERİNE RAĞMEN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER"

Kararda, sanık Halil İbrahim US ve Murat Kaş'ın şantiye şefi olarak "imalat sürecini fiilen sevk ve idare etmelerine rağmen taşıyıcı sistem ve malzeme uygulamalarındaki açık aykırılıkları engellememeleri"; Yavuz Kaygısız'ın statik proje ve uygulama denetim görevlisi olarak "yapı güvenliğini doğrudan etkileyen projelendirme ve uygulama denetim görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi"; Halil Yıldız ve Melike Yiğit Yıldız'ın ise Sehay Yapı Denetim şirketi yetkilisi ve kontrol elemanı olarak "yapı denetim faaliyetlerini fiilen ve etkin biçimde yürütmemeleri" gerekçe olarak sıralandı.

Kök ve ek raporlarda beş sanığın kusurlu olduğunun tespit edildiği gerekçeli kararda, "Sanıkların binanın yapımında ve binada yapılan ruhsata aykırı tadilatlarda bilirkişi raporunda belirtilen kusurlarının yanında ayrıca meslekleri, meslekleri itibarıyla yapının bulunduğu alanın deprem kuşağında olup olmadığını bilebilecek durumda olmaları, binanın yapımında aldıkları görevler, binanın yapımındaki rolleri ve yıkıma sebep olan faktörler üzerindeki etkileri dikkate alınarak 'bilinçli taksir'le hareket ettiklerinin kabul edildiği, meydana gelen netice ile sanıkların eylemleri arasında illiyet bağı bulunduğu" kanaatine varıldı.

Kararda, bu sanıklar yönünden de "alt sınırdan uzaklaşılması, adli sicillerinin temiz olması ve yargılama sürecindeki davranışları gözetilerek" takdiri indirim uygulanması, ayrıca TCK 53/6 kapsamında mesleklerini icra etmelerinin 2 yıl süreyle yasaklanması kararlaştırıldı.

"NETİCEYİ ÖNGÖRMEDİKLERİ" GEREKÇESİYLE "BİLİNÇLİ TAKSİR" UYGULANMADI

Gerekçeli kararda, dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ile Müdür Yardımcısı Serap Binici'nin "ruhsatlandırma ve yapı kontrol süreçlerinde üzerlerine düşen idari denetim görevlerini ihmal ettikleri" değerlendirildi.

Sanıkların kök ve ek bilirkişi raporlarında "tali kusurlu" olduklarının belirtildiği kararda, TCK 85/2 kapsamında cezalandırılmalarına, ancak "neticeyi öngörme" unsurunun gerçekleşmediği gerekçesiyle "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanmamasına karar verildi.

Özaydın ve Binici hakkında, "geçmişi ve verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisi" gerekçesiyle takdiri indirim uygulandığı, ayrıca sanıkların TCK'nin 53/6. maddesi uyarınca takdiren 2 yıl süreyle mesleklerini icra etmelerinin yasaklanmasına hükmedildiği aktarıldı.