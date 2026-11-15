Vali Masatlı COP31 panelinde Hatay\'daki 377 tescilli yapının koruma sürecini anlattı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen uluslararası panelde, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yürütülen kültürel mirasın korunması ve iklime dirençli şehirleşme çalışmalarını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Konseyi Peyzaj Sözleşmesi Sekretaryası tarafından düzenlenen "Kültürel Mirasın ve Peyzajların İklim Tehditlerine Karşı Dayanıklılığı" başlıklı panelde konuşan Masatlı, deprem sonrası iyileştirme sürecinde elde edilen tecrübeleri uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında, ağır hasarlı veya yıkılmış 377 tescilli yapıya yönelik koruma çalışmalarına değinen Masatlı, restorasyon ve rekonstrüksiyonu tamamlanan 114 tarihi eser hakkında bilgi verdi. Antakya Tarihi Kent Merkezi'nde 307 hektarlık alanı kapsayan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın da çalışmalar arasında yer aldığını belirtti.

Masatlı, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra geleneksel mimari, sürdürülebilir su yönetimi, yeşil alanlar ve çevre dostu ulaşımın bütüncül bir şehircilik anlayışıyla ele alındığını ifade etti.

Panelde, Hatay'ın tarihi ve kültürel kimliğinin korunarak iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir şehir oluşturulmasına yönelik çalışmalar paylaşıldı.