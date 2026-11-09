Deprem sonrası muhasebeyi bırakan Esen Zubaroğlu, Hatay Defne'de lastikçiyi devraldı - Son Dakika
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Deprem sonrası muhasebeyi bırakan Esen Zubaroğlu, Hatay Defne'de lastikçiyi devraldı

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Deprem sonrası muhasebeyi bırakan Esen Zubaroğlu, Hatay Defne\'de lastikçiyi devraldı
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Hatay Defne'de yaşayan 41 yaşındaki Esen Zubaroğlu, 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle muhasebecilikten uzaklaştı ve şubatta başladığı oto lastik tamirhanesini nisanda devraldı. Zubaroğlu, günde yaklaşık 20 aracın lastik işlemini yapıyor ve işini büyütmeyi hedefliyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle muhasebecilikten uzaklaşmak zorunda kalan 41 yaşındaki Esen Zubaroğlu, çalışmaya başladığı oto lastik tamirhanesinde mesleği sevmesi üzerine iş yerini devraldı.

Defne ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Zubaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ofis yönetimi ve muhasebe işlerinde çalıştı.

Zubaroğlu, afet nedeniyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kaldığı dönemde tamirciliğe merak saldı.

Subaşı Mahallesi'ndeki bir oto lastik tamirhanesinde şubatta çalışmaya başlayan Zubaroğlu, ustasından araç lastikleriyle ilgili işlemlerin inceliklerini öğrendi.

Zubaroğlu, lastik tamiri, bakımı, balans ayarı ve satışında tecrübe kazanmasının ardından nisanda işletmeyi devraldı.

Müşterileriyle tek başına ilgilenen Zubaroğlu, tamirhanesini büyütüp istihdam sağlamayı hedefliyor.

"Hırs ettim ve canla başla çalıştım"

Esen Zubaroğlu, AA muhabirine, lastik tamirciliğini öğrenmesinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Mesleğe ilgi duyması dolayısıyla tanıdığı bir tamircinin yanında işe başladığını dile getiren Zubaroğlu, "İşi 1,5 ayda öğrendim. Hırs ettim ve canla başla çalıştım. Şubat ayında işçi olarak başladığım iş yerini nisan ayında devraldım." dedi.

Zubaroğlu, işini yaklaşık 8 aydır ilk günkü istekle sürdürdüğünü belirtti.

Bazı kişilerin mesleğine ön yargıyla baktığını ifade eden Zubaroğlu, "Yoluma devam ettim ve hep hedefime odaklandım. Kendimle gurur duyuyorum. Kadın istedikten sonra her şeyi yapar. Kadınlar hayallerinin peşinden koşsunlar ve hiçbir şekilde vazgeçmesinler." diye konuştu.

Zubaroğlu, tamirhanesinde günde yaklaşık 20 aracın lastiklerinin onarım ve değişimini yaptığını anlattı.

İlk hedefinin iş yerini büyütmek ardından da bayilik almak olduğunu belirten Zubaroğlu, kadınların istihdamına katkı sağlamayı istediğini kaydetti.

Kaynak: AA
Kültür SanatDepremDefneHatayKadınYaşamSon Dakika

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