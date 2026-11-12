MİAD Malatya Şubesi, Vali Yavuz’un katılımıyla deprem sonrası toparlanmayı görüştü - Son Dakika
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MİAD Malatya Şubesi, Vali Yavuz’un katılımıyla deprem sonrası toparlanmayı görüştü

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MİAD Malatya Şubesi, Vali Yavuz’un katılımıyla deprem sonrası toparlanmayı görüştü
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MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Seddar Yavuz’un katılımıyla yönetim kurulu toplantısı yapıldığını, deprem sonrası toparlanma, yatırımlar ve sanayicilerin gelişiminin ele alındığını bildirdi. Budak, Yavuz’un deprem sürecinde verdiği desteğin moral kaynağı olduğunu söyledi.

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un katılımıyla yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, deprem sonrası toparlanma süreci, yatırımlar ve sanayicilerin gelişimine yönelik konuların ele alındığını bildirdi.

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, yaptığı açıklamada, Malatya'nın geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Vali Seddar Yavuz'un deprem sürecinde Malatya'ya ve sanayicilere verdiği desteğin şehrin yeniden ayağa kalkma mücadelesinde önemli bir moral kaynağı olduğunu kaydeden Budak, toplantıda deprem sonrası toparlanma süreci, Malatya'ya yönelik yatırımların hızlandırılması, sanayicilerin gelişimi ve ortak hedefler üzerine istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Budak, toplantıya katılımı ve katkılarından dolayı Vali Yavuz'a teşekkür ederek, MİAD yönetim kurulu üyelerine de şükranlarını sundu.

Kaynak: İHA
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