Deprem aileleri TBMM önünde iyi hal indirimine ve dava gecikmesine tepki gösterdi

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat depremlerine ilişkin davalardaki gecikmelere, sanıklara uygulanan iyi hal indirimlerine ve kamu görevlilerinin yargılanmamasına tepki göstererek, "53 bin insanın geleceği yok muydu" diye sordu. Platform sözcülerinden Celal Gezer, fon soruşturmasında 800 milyar TL'lik iddialar üzerine kamu bürokrasisinde görevden almalar yapıldığını belirterek, 6 Şubat depremlerinde 53 bin kişinin hayatını kaybetmesine rağmen sorumlular hakkında işlem yapılmamasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, TBMM Dikmen Kapı önünde bir araya gelerek bütçe görüşmelerinin yapıldığı günde adalet talebiyle basın açıklaması düzenledi.

CHP, DEM Parti ve TİP milletvekillerinin de destek verdiği açıklamada, deprem davalarındaki gecikmelere, iyi hal indirimlerine ve kamu görevlilerinin yargılanmamasına tepki gösterildi. Emniyet güçlerinin belirli bir noktaya kadar ilerlemelerine izin vermesi üzerine yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından platform üyeleri açıklamalarını yaptı.

"Afet değil, katliam; adalet istiyoruz" yazılı pankart ile "Bütçeniz var, adaletiniz yok", "Bütçeyi değil, adaleti büyütün", "Adalet bir lütuf değil, haktır" ve "İyi hal değil, adil yargılama istiyoruz" yazılı dövizler taşındı. İspanya'da 69 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından ilgili bakanın istifa etmesine karşılık, 6 Şubat depremlerinde en az 53 bin kişinin hayatını kaybetmesine rağmen Türkiye'de hiçbir yetkilinin istifa etmediğine dikkat çeken bir döviz de taşındı.

"VİCDANINIZ NASIL EL VERİYOR DA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAYABİLİYORSUNUZ?"

Açıklamada söz alan platform sözcülerinden Döne Kaya, 6 Şubat depremlerinin üzerinden bin 372 gün geçtiğini belirterek Van, İzmir ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden binlerce vatandaş için adaletin hala sağlanmadığını ifade etti. Kaya, "Bugün burada, içeride bütçe görüşülürken gelmeyen adaleti hem topluma hem milletvekillerine hem Bakan Akın Gürlek'e anlatacağız" dedi.

Kaya, 48 gün önce Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile görüştüklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Demek ki kendisine aktarmamış ki hala mahkeme salonlarında iyi hal indirimleri uyguluyorlar. Verdikleri ceza çokmuş gibi bu cezaları 8 yıla, 10 yıla indiriyorlar. Bu insanların 'gelecek hayatını etkileyecek' diye bu indirimleri veriyorlar. Peki, soruyorum: 53 bin insanın geleceği yok muydu? Bu indirim yaptığınız insanlar, 53 bin insanın geleceğini çalan insanlar. Yeni doğmuş bebeğin geleceğini çalan insanlar. Vicdanınız nasıl el veriyor da iyi hal indirimi uygulayabiliyorsunuz?

Gittik, Bakan Yardımcısı dedi ki: 'İyi hal indirimleri mahkemenin takdirinde.' Bu mahkemede bu yargılamaları yapanların, hakimin, savcının hiç mi vicdanı yok? Bu 53 bin insan sadece bizim 53 bin insanımız mı? Annen, baban, kardeşin, akraban hiç mi ölmedi? Bunu özellikle söylüyorum çünkü Bakan Yardımcısı ile görüşmemizden sonra iki davamız karara çıktı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde... Bu mahkeme, zaten Bakanlık önündeki eylemimizin sebebi olan Ezgi Apartmanı davasına da bakıyor. Aynı taktiği uyguluyor. İndirimi veriyor. 10-11 yıl arasında bir ceza veriyor ve davaları kapatıyor."

Kaya, verilen cezaların adeta bir ödül gibi algılandığını, bazı sanıkların kararın ardından kurban kestiğini söyledi. Kaya, yakın zamanda kararı çıkacak Kırçuval Otel ve Fazilet Apartmanı davalarında adil karar verilmesi gerektiğini kaydederek, Adana Beluk Apartmanı davasındaki karara rağmen iki sanığın firar ettiğini de anımsattı.

"İMAR AFFINDAN YARARLANIP İNSAN ÖLDÜREN KAÇ BİNA VAR?"

Kaya, "Buradan soruyoruz: İmar affından faydalanıp da 6 Şubat depremlerinde insan öldüren kaç bina var? Kaç binayı affettiniz" diye sordu. Kaya, İskenderun Devlet Hastanesi ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi raporlarında idari olarak yüzde 95 kusurlu bulunan Sağlık Bakanlığı'nın ceza davalarında yargılanmadığına işaret etti.

Ayrıca depremzedelerin belediyeler tarafından icraya verilmesini eleştirerek, "Adaleti sağlamadıkları gibi depremzede üzerinden para almaya çalışıyorlar" dedi.

Platform sözcülerinden Celal Gezer, İskenderun Devlet Hastanesi'nin 2012 ve 2016 yıllarında hazırlanan iki ayrı raporda depremde göçme riski taşıdığının açıkça belirtilmesine rağmen dönemin Sağlık Bakanlığı bürokratları ve yetkililerinin hastaneyi kullanmaya devam ettiğini, binanın 6 Şubat 2023'te doktorlar, sağlık personeli ve hastalarla birlikte yerle bir olduğunu söyledi.

"BUGÜN PARA İÇİN GÖREVDEN ALINANLAR, CAN İÇİN GÖREVDEN ALINMIYOR"

Gezer, şöyle devam etti:

"Tüm toplumda şöyle bir çürüme var. Elinizi vicdanınıza koyun. Ortada konuşulan bir fon soruşturması var. Bakan Bey'in açıkladığına göre 120 kişi tutuklu. Bunların içerisinde bir eski bakan var. İçinde SPK'dan, BDDK'dan, Türkiye Sigorta'dan bir dünya bürokrat var. Kamu bürokrasisi hallaç pamuğuna dönmüş durumda. 800 milyar TL için. Bu büyük bir fatura değil mi? Peki, 53 bin insan depremde hayatını kaybettikten sonra bir tane memuru neden istifa ettirmediniz? Niye görevden almadınız? Göz göre göre bildiğiniz bu depremden sonra bu tedbiri almayanları niye görevden almadınız? 800 milyar TL değerli, 53 bin insansa değerli değil.

Hiçbirimizin zerre kadar önemi yok, yaşam hakkının hiçbir önemi yok. Gördüğünüz gibi bugün para için görevden alınanlar, can için görevden alınmıyor. Yarın öbür gün siz de depremde hayatınızı kaybedeceksiniz, sevdiklerinizi kaybedeceksiniz ve hiç yanınızda olmayacaklar. Düşünün, öpmeye doyamadığınız çocuğunuz bir avuç beton altında kalacak.

"53 BİN İNSANIN HAKKI YERDE KALMASIN"

Ama sizde eksik olan bir tane şey var: Ahlak yok, vicdan yok. Siz bu ahlaka ve vicdana sahip olmadıkça biz ölmeye devam edeceğiz. Halkımız bu konuda harekete geçmedikten, demokratik hakkını kullanmadıktan sonra ölmeye devam edeceğiz. Biz çıldırmış durumda değiliz. Bu ülkenin vatandaşı bir daha ölmesin diye buradayız. 53 bin insanın hakkı yerde kalmasın. Bakın, aramızda depremden neyse ki kurtulmuş, ancak çocuğunun bedenini 17 saat kolunun üzerinde tutmaya mecbur kalan annemiz, babamız var. 800 milyar TL'niz yerin dibine batsın. Bu mu değerli, o mu değerli?"

"BİZİM GİDEN CANLARIMIZIN DEĞERİ BU KADAR MI?"

Kahramanmaraş Said Bey Sitesi'nde oğlunu kaybeden Sema Ulupınar da yaptığı açıklamada, yeni gelen hakimle birlikte dosyalarında aniden karar çıktığını ve ödül gibi cezalar verildiğini kaydetti. Ulupınar, "5-10 yıl ceza verildi. Bizim giden canlarımızın değeri bu kadar mı? Ödül gibi cezayı hak etmediler" dedi.

"BİZ ZATEN YAŞAYAN BİR ÖLÜYÜZ"

Adıyaman Zümrüt Apartmanı'nda eşi ve üç çocuğunu kaybeden Mehmet Doğan, dosyasına yaklaşık iki yıldır bilirkişi raporu gelmediğini anımsatarak, "Neden bu adalet sağlanmıyor? Ben 17 yaşındaki kızımı öpmeden, hep saçını kokladım. Hesabını kimden sorayım? Biz zaten yaşayan bir ölüyüz, yaşamıyoruz. Bu dünyada yaşamıyoruz zaten, ölmüşüz. Öldürdünüz bizi, hala enkaz altındayız da bizden ne istiyorsunuz ya? Bizi şu enkazın altından çıkarın ki adaleti sağlayın ki biz de ne bileyim nefes alalım" diye konuştu.

Platform üyeleri, sorumluların yargılanması ve adil kararların bir an önce çıkması için yetkililere çağrıda bulunarak açıklamayı sonlandırdı.