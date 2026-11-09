Kozan merkezli 4.6'lık deprem Adana'da paniğe yol açtı, vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika
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Kozan merkezli 4.6'lık deprem Adana'da paniğe yol açtı, vatandaşlar sokağa çıktı

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Kozan merkezli 4.6\'lık deprem Adana\'da paniğe yol açtı, vatandaşlar sokağa çıktı
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Merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi ve kent merkezinde de hissedildi. Sarsıntı sonrası bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarak sokakta bekledi; iş yerinden çıkanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KENT MERKEZİNDE DE HİSSEDİLDİ

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden çıkarak sokakta bekledi. Sarsıntıyı hissedip iş yerinden çıkanlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kent merkezinde de hissedildi. Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde fotoğrafçı Yaşar Hiçyakmazer, sarsıntıyla birlikte dükkanından çıktığını belirterek, "İş yerinde otururken koltuk birden ileri geri hareket etti. Lambaya bakınca deprem olduğunu anladım. Panik yapıp, dışarı çıktım. Şu anda sakin, inşallah bir daha olmaz" dedi.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA
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