Malatya'da İkizce'nin atık suyu 28 bin metreküp kapasiteli tesiste arıtılacak - Son Dakika
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Malatya'da İkizce'nin atık suyu 28 bin metreküp kapasiteli tesiste arıtılacak

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Malatya\'da İkizce\'nin atık suyu 28 bin metreküp kapasiteli tesiste arıtılacak
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Malatya'da İkizce'deki konut ve iş yerlerinin atık suyu, yaklaşık 30 kilometrelik hatla Duranlar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak. Tesiste günlük 28 bin metreküp kapasiteyle arıtılan suyun tarımsal sulamada kullanılması, çamurun sanayiye kazandırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya, yeniden yapılanma sürecinde yenilenebilir enerji kaynakları ve atık su dönüşüm tesislerine yönelik yatırımlarla çevreci şehircilik anlayışı doğrultusunda geleceğe hazırlanıyor.

Kentte depremde yıkılan yapıların yerine konut ve iş yerleri inşa edilirken ulaşım, altyapı, sanayi, sağlık, eğitim, spor ve sosyal donatı alanlarında da yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda özellikle yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve doğal kaynakları verimli kullanmak amacıyla atık su arıtma tesisleri ile güneş ve hidroelektrik enerji projeleri hayata geçiriliyor.

Türkiye'nin en büyük şantiye alanı olarak nitelendirilen İkizce Deprem Konutları Bölgesi'nde inşa edilen 27 bin 615 konut ile 600'ün üzerindeki iş yerinin atık sularının yeniden değerlendirilmesi amacıyla Yeşilyurt ilçesinde İkizce Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Duranlar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi kuruldu.

İkizce'deki konut ve iş yerlerinden çıkan atık sular, yaklaşık 30 kilometrelik hat aracılığıyla tesise ulaştırılacak.

Günlük 28 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesiste işlenecek atık suların tarımsal sulamada kullanılması planlanırken, arıtma işlemi sırasında ortaya çıkan çamurun kurutularak sanayi sektörüne kazandırılması hedefleniyor.

Atık sular tarımsal sulamada değerlendirilecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, Malatya'da atık suların tamamen deşarj edileceğini ve kurulan Hidroelektrik Enerji Santrali ve Güneş Enerji Santrali sayesinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Kentteki akaryakıtla çalışan toplu ulaşım araçlarını da elektrikli toplu taşıma araçlarına çevirmeyi hedeflediklerini anlatan Er, şöyle konuştu:

"Şu an 35 milyar liralık çalışma ile Malatya'nın altyapısı tamamen değiştiriliyor. Sadece bu altyapıyı tesisleri değiştirerek geçiştirmiyoruz. Son derece modern bir tesis yaparak çözüme kavuşturuyoruz. Malatya'nın çok kıymetli bir suyu var. Saniyede 3 bin 500 litre debisi olan içme suyu var. İçme suyumuzu daha efektif kullanmak için yeni sistemler geliştirdik. Konak'ta 20 bin metreküplük bir depo yaparak insanımıza daha rahat şekilde ulaşmasını sağlıyoruz."

Türkiye'nin en büyük şantiye alanındaki konutlardan çıkan atık sular ekonomiye kazandırılıyor

Başkan Er, yaklaşık 200 bin nüfusun yaşamasını öngördükleri İkizce bölgesinde de önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bölgede elektrik altyapısından atık suya kadar her şeyi düşündüklerini aktaran Er, şöyle devam etti:

"İkizce şu an Türkiye'nin en büyük şantiyesi. Yaklaşık 28 bin konut bu alanda imal edildi. Orada 200 bin nüfusun yaşayacağını düşünüyoruz. Üniversitemiz ve Organize Sanayi Bölgesi orada. Biz buradaki atık suları da 30 kilometre taşıyarak Duranlar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yaptık. Bunun maliyeti 2,2 milyar lira. Son derece modern tesis yaptık. Günlük 28 bin metreküp kapasitemiz var. Buradaki atık sular tekrar ikinci ünitede arıtılarak tarımsal sulamada kullanılıyor. Burada çamur kurutma ünitesi de yapıyoruz. Burada çamuru temizleyerek ekonomiye kazandırıyoruz. Bunu da sanayi sektörüne vereceğiz."

GES ve HES tesislerinde üretilen elektrik belediyenin ihtiyacını karşılayacak

Başkan Er, kentin birçok bölgesine kurulan GES ve HES ile kendi elektrik ihtiyacını karşılayan bir belediye olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çalışmaların sürdüğünü anlatan Er, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji revaçta olan bir konu. Malatya'da 14 megavatlık bir enerji üretimimiz var. Kapasite artırımıyla ilgili müracaatımız oldu. Enerji Bakanımız ile yaptığımız görüşmede 44 megavatlık bir GES kapasite artırımı müjdesini aldık. Kaynak araştırmamız var. Buradaki amacımız enerji maliyetlerini sıfırlamak. Kendi enerjimizi üreterek bunu yapacağız. Belediyenin diğer maliyetlerini de giderecek bir enerji olacak. Biz Malatya'da yeşil ulaşım öngörüyoruz. Bütün otobüslerimizi elektrikli olarak dönüştürmeye çalışıyoruz. Şehirdeki toplu taşıma araçlarını da bu kategoride değerlendirerek kazandırmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizdeki elektriği karşılamış olacağız. Enerji maliyetini sıfıra indirmeyi hedefledik. Su terfi hatlarında, arıtma sistemlerinde, parklarda, bahçelerde, tesislerimizde, kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz ve maliyeti sıfıra indireceğiz."

Kaynak: AA
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