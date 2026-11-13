Deprem yıl dönümünde Kaynaşlı'ya giden Vali Makas, hafızlık öğrencileriyle sohbet etti - Son Dakika
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Deprem yıl dönümünde Kaynaşlı'ya giden Vali Makas, hafızlık öğrencileriyle sohbet etti

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Deprem yıl dönümünde Kaynaşlı\'ya giden Vali Makas, hafızlık öğrencileriyle sohbet etti
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12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümünde Kaynaşlı'ya giden Vali Mehmet Makas, Orhangazi Cuma Camii'nde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti. Makas, öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi alıp onlara başarılar diledi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı ilçesinde, Karaçalı Mahallesi'ndeki Orhangazi Cuma Camii'nde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla Kaynaşlı ilçesine giden Düzce Valisi Mehmet Makas, program kapsamında Karaçalı Mahallesi Orhangazi Cuma Camii'ni ziyaret etti. Protokol üyelerinin de eşlik ettiği programda Vali Makas, camide hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Evrensel Hafızlar Derneği Düzce Şubesi yöneticileriyle de görüşen Vali Makas, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi edindi. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerle yakından ilgilenen Makas, öğrencilere başarılar dileyerek eğitim hayatlarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Yerel YönetimOrhangaziKaynaşlıDepremEğitimGüncelYerelSon Dakika

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