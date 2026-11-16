ÖVDER, Eskişehir\'de deprem testi için 14 okul ve 18 binadan numune alındığını duyurdu

Haber: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, depreme dayanıklılık testleri için Eskişehir'de 14 okul ve 18 binadan numune alındığını belirterek, iyi bir planlama yapılmadığı taktirde 2027 yılında Eskişehir'de ikili eğitimin katlanacağını söyledi.

Alkan, yaptığı açıklamada, okullarda ortak sınavlarla öğretmenlerin "birer veri memuruna indirgendiğini, sınıflardaki özgürlüklerinin ellerinden alındığını" söyledi.

Velilerin çocuklarını özel okullara ya da kurslara göndermek zorunda kaldığını ve bunun da aile ekonomisini olumsuz etkilediğini vurgulayan Alkan, "Çünkü bu merkezi sistem dediğimiz sınav sistemi, öğrencileri özel derslere, dershane dediğimiz o yapıya yönlendirmesine neden oldu. Aile ekonomileri açısından, bütçeler açısından baktığımız zaman daha da artan fahiş bir durumla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

Eskişehir'de 2027 yılında da ikili eğitimin katlanarak devam edeceğinin görüldüğünü savunan Alkan, "Mili Eğitim Bakanlığı'nın bütçesiyle yeni okulları açmak, yatırımları büyütmek, okulları depreme hazırlamak gerçekten çok çok zor. Biz de kentimizde okul içerisinde okul uygulaması maalesef 2027 yılında artarak devam edecek. Bu tabii ki büyük sıkıntılara neden olacak" dedi.

Alkan, kentteki okulların kapasitesinin artık yetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir kere okulların kapasitesi artık karşılayamaz durumda şu anda. Bu durumda öğrencilerimiz karanlıkta eğitime başlayıp karanlıkta tekrar çıkmaya devam edecek. En önemlisi de bu kadar öğrencinin olduğu okul ortamlarında hijyen meselesi gerçekten çok tartışmaya açık. Çünkü biliyorsunuz yardımcı hizmet sorunumuz hala devam ediyor. 14 okulumuz ve 18 binamız var. Bunlarla ilgili şu anda aslında başlayan bir süreç var. Gazi Üniversitesi bu süreci yönetiyor. Numuneler alınmaya başlandı okullardan. Ama bizim için en önemli şeylerden bir tanesi zaten ikili eğitimin devam etmesi. Mesela Melahat Ünügür örneğini incelediğimiz zaman bu okulları, bu öğrencileri nereye yerleştireceğiz? Bu eğitim ortamını nasıl sağlıklı hale getireceğiz? Asıl soru bu. Keza liselerde de öyle.

"BU KENT LİSELERDE DE İKİLİ EĞİTİME HAZIR OLMALI"

Artık liselerde de ikili eğitime bu kent hazır olmalı. İkili eğitim başlayacak liselerimizde de. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut bütçesinin yetersizliği üzerinden bir tartışma başlatırken ilde nasıl bir hazırlık yapıldığını da ÖVDER olarak çok merak ediyoruz. Bunun da en kısa zamanda kamuoyuna açıklanması gerekiyor."