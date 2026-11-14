Elazığ\'da anaokulu öğrencileri AFAD\'dan afet farkındalık eğitimi aldı

Elazığ'da anaokulu öğrencileri AFAD'dan afet farkındalık eğitimi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ AFAD İl Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi. Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve Çök-Kapan-Tutun hareketi anlatıldı.
Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine afet eğitimi verildi.
Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve Çök-Kapan-Tutun hareketi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Küçük yaşlarda kazanılan afet bilincinin, güvenli bir gelecek için büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Kaynak: İHA
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