Elazığ\'da anaokulu öğrencileri AFAD\'dan afet farkındalık eğitimi aldı

Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve Çök-Kapan-Tutun hareketi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Küçük yaşlarda kazanılan afet bilincinin, güvenli bir gelecek için büyük önem taşıdığı vurgulandı.