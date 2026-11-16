Erzurum Pasinler\'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuzluk bildirilmedi

Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuzluk bildirilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte kaydedildiği ve ilk değerlendirmelerde kent merkezi başta olmak üzere olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Erzurum Pasinler merkezli olmak üzere saat 06: 01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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