Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuzluk bildirilmedi - Son Dakika
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Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuzluk bildirilmedi

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Erzurum Pasinler\'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuzluk bildirilmedi
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AFAD verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte kaydedildiği ve ilk değerlendirmelerde kent merkezi başta olmak üzere olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Erzurum Pasinler merkezli olmak üzere saat 06: 01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA
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