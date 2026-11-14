Mut Devlet Hastanesinde deprem tatbikatıyla personel kapasitesi değerlendirildi - Son Dakika
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Mut Devlet Hastanesinde deprem tatbikatıyla personel kapasitesi değerlendirildi

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Mut Devlet Hastanesinde deprem tatbikatıyla personel kapasitesi değerlendirildi
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Mersin'in Mut ilçesindeki Devlet Hastanesinde Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta personelin müdahale kapasitesi, ekipler arası koordinasyon ve kriz yönetimi değerlendirildi; hasta ve çalışan güvenliğiyle kesintisiz hizmet hedeflendi.

Mersin'in Mut İlçesi devlet hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Mut Devlet Hastanesinde Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında, afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla deprem tatbikat gerçekleştirildi. Hastanede yapılan tatbikat çerçevesinde, personelin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi, ekipler arası koordinasyonu, kriz yönetimi ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca yaşanabilecek afet ve acil durumlarda hasta ile çalışan güvenliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve müdahale süreçlerinin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Özay, hastane olarak afetlere karşı hazırlıklı, güvenli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarının sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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